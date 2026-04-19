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पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, के मा कति ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते २२:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ।
  • निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेल तथा मट्टितेलमा ५ रूपैयाँ मूल्य बढेको छ।
  • आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ।

१७ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

नेपाल आयल निगमले आग राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ , डिजेल र मट्टितेलमा ५ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको हो ।

योसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा  २ सय रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा १ सय ९९ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।

एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ
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