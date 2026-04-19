+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमती पेट्रोलियम डिलर्सको एशोसिएसनको अध्यक्षमा लामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते २०:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको अध्यक्षमा ७७ मत प्राप्त गरी ईश्वर लामा निर्वाचित भएका छन् ।
  • नवनिर्वाचित अध्यक्ष लामाले पेट्रोलियम व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा आफू केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
  • नवनिर्वाचित कार्यसमितिले व्यवसायीको हकहित संरक्षण तथा इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

१७ साउन, काठमाडौं । बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको अध्यक्षमा ईश्वर लामा निर्वाचित भएका छन् ।

१०औं साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनबाट लामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ थानकोट निवास लामा ७७ मतसहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी प्रह्दाल तिमिल्सिनाले ४२ मत प्राप्त गरे ।

अध्यक्षमा विजयी भएका लामो समयदेखि थानकोट क्षेत्रमा इन्धन तथा इन्धनजन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्  ।

अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर लामाले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरु समाधानमा आफू केन्द्रति हुने बताएका छन् ।

विशिष्ट उपाध्यक्षमा कुमार श्रेष्ठ ७३ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा विष्णुकुमार खड्का ८३ मतसहित विजयी भए ।

प्रथम उपाध्यक्षमा केशव कासुला तथा द्वितीय उपाध्यक्षमा नितेश सरिया निर्विरोध चुनिए । सचिवमा रामप्रसाद तिमिल्सिना विजयी भए ।

कोषाध्यक्ष पदमा यसु प्रधान, सहसचिवमा पुरुषोत्तम रेग्मी, सहकोषाध्यक्ष पदमा निकेश घिमिरे विजयी भए ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बागमती प्रदेशका पेट्रोलियम व्यवसायीको हकहित संरक्षण, व्यवसायिक एकता सुदृढीकरण, इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ ।

बागमती पेट्रोलियम डिलर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तराई–मधेश शान्त पार्न खटिएका छन् थप २ हजार सुरक्षाकर्मी

तराई–मधेश शान्त पार्न खटिएका छन् थप २ हजार सुरक्षाकर्मी
के बीपीपुत्रलाई अघि सारेर कोरिँदैछ कांग्रेसको विभाजन रेखा ?

के बीपीपुत्रलाई अघि सारेर कोरिँदैछ कांग्रेसको विभाजन रेखा ?
विनोद भण्डारी युरोप टी–१० क्रिकेट प्रतियोगिताको ब्रान्ड एम्बासडर

विनोद भण्डारी युरोप टी–१० क्रिकेट प्रतियोगिताको ब्रान्ड एम्बासडर
धनुषामा भोलि बिहान ५ बजेदेखि निषेधाज्ञा हट्ने

धनुषामा भोलि बिहान ५ बजेदेखि निषेधाज्ञा हट्ने
नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गर्दै सरकार

नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गर्दै सरकार
कर्मचारी सञ्चय कोषको संरचनागत परिवर्तन गर्न विधेयक, बचतकर्ताले ऋण मात्रै पाउने

कर्मचारी सञ्चय कोषको संरचनागत परिवर्तन गर्न विधेयक, बचतकर्ताले ऋण मात्रै पाउने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित