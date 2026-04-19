साउने सोमबार : भिज्दै पशुपतिको दर्शन (तस्वीरहरू)

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- साउनको तेस्रो सोमबार पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयमा भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ।
- पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दर्शनार्थीको सहजताका लागि मन्दिरका चारै ढोका खुला गरेको छ।
- मन्दिरमा प्रवेशका लागि चार वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ भने बोल बम यात्रीका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइएको छ।
१८ साउन, काठमाडौं । आज साउन महिनाको तेस्रो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ ।
दर्शनार्थीको सहजताका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । साथै बोल बम यात्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्दिर छिर्न चार वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ । बिहानैदेखि भक्तहरु वर्षामा रुझ्दै लाइन बसेका छन् ।
पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेवलगायत राजधानीका ठूलासाना सबै शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको लाम लागेको जनाइएको छ ।
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