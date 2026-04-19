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शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ खारेज

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १६:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ ।
  • नयाँ नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
  • नयाँ नियमावलीमा समेटिएको २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

१९ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा आएकाले निर्देशिका खारेज गरेको हो ।

नियमावली कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न नहोस् भनेर खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालै जारी भएको नियमावलीमा पनि सरोकारवाला भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श संघसंस्था खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने लगायतका प्रावधानमा सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।

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