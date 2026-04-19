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प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्दै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १०:१२

२० साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्दै छ ।

दिउँसो १ बजे सिंहदरवारमा बैठक बस्ने तय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए ।

बैठकको कार्यसूचीप्रतिनिधि सभाको आगामी कार्यतालिका सम्बन्धमा छलफल गर्ने रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन २२ गतेका लागि तय भएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
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