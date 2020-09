कृषि विधेयकको विरोधमा केन्द्रीय मन्त्रीले दिइन् राजीनामा

१ असोज, काठमाडौं । कृषि विधेयकको विरोधमा भारत सरकारका केन्द्रीय मन्त्री हरसिमरत कौर बादलले राजीनामा दिएकी छन् ।

शिरोमणि अकाली दलकी नेता समेत रहेकी उनले किसान विरोधी विधेयक आएकाले आफूले राजीनामा दिएकी बताएकी छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, किसानी छोरी र दिदीबहिनीको रुपमा उनीहरुको पक्षमा उभिँदा गर्व छ ।’

अकाली दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्छ कि फिर्ता लिन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

मोदी सरकारको सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दलले सरकारले ल्याएको कृषि विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । उसले विधेयकको पिक्षमा मत दिने बताएको छ ।

I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020