सामसुङ र एप्पल संसारका सबैभन्दा ठूला दुई प्रविधि कम्पनीहरु मात्र होइनन् एक अर्काका तिव्र प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । को भन्दा को कम भन्दै उपभोक्तालाई उत्कृष्ट प्रडक्टहरु उपलब्ध गराउने प्रयास दुबै कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।

हालै एप्पलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन आइफोन १३ सिरिज एक विशेष समारोह बीच सार्वजनिक गर्‍यो । आइफोन १३ सिरिजका ४ आइफोनमा एप्पलले विभिन्न उत्कृष्ट फिचरहरु उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये एउटा फिचर हो १२० हर्जको डिस्प्ले रिफ्रेस रेट, जुन पहिलोपटक आइफोन १३ प्रो र आइफोन १३ प्रो म्याक्समा प्रयोग भएको छ ।

उक्त फिचरका बारेमा एप्पलले बढाई चढाई गरेर चर्चा गरेकोमा सामसुङले त्यसैलाई निशाना बनाएर एप्पलको ट्रोल बनाएको छ । स्मरण रहोस् सामसुङले अघिल्लो वर्ष २०२० मा लञ्च गरेको आफ्नो ग्यालेक्सी एस २० मै १२० हर्ज डिस्प्ले रिफ्रेस रेट फिचरको प्रयोग गरेको थियो । अर्थात् जुन फिचरलाई एप्पलले बल्ल अहिले आइफोनमा प्रयोग गरेर ठूलो बखान गरिरहेको छ, त्यसलाई सामसुङले एक वर्ष अगाडि नै आफ्ना स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो ।

अमेरिकास्थित सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्टबाट सेप्टेम्बर १४ मा एप्पललाई लक्षित गर्दै लेखिएको ट्वीटमा भनिएको छ ः हामीले केही अगाडि देखि नै १२० हर्जमा रिफ्रेस गरिरहेका छौँ ।

