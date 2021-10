अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको निधन, यस्तो थियो नेपाल नाता

१ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । ८४ वर्षको उमेरमा पावेलको निधन भएको उनको परिवारले वक्तव्यमार्फत् जानकारी दिएको हो ।

रिपब्लिकन पार्टीसँग आबद्ध रहेका पावेल सन् २००० मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसका पालामा अमेरिकी विदेशमन्त्री बनेका थिए । अफ्रिकी अमेरिकी समुदायबाट विदेशमन्त्री बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति थिए ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका उनी संयुक्त सैन्य प्रमुख र त्यसपछि विदेशमन्त्री बनेका थिए ।

I am deeply saddened by the passing of Gen. Colin Powell, former U.S. Secretary of State. I fondly remember meeting him in Nepal and the U.S. in 2002. My thoughts are with his loved ones.

— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) October 18, 2021