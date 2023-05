फ्लाइ दुबईको घटनामा ‘उड्डयन राजनीति’

१८ वैशाख, काठमाडौं । ११ वैशाखको राति दुबईका लागि काठमाडौंबाट उडेको फ्लाइ दुबईको विमानमा आएको समस्यालाई लिएर नेपाल र दुबईको जनरल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच जुहारी चलेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका नेपाल प्रतिनिधिमाथि विमानस्थल प्रवेशमै रोक लगाएको छ भने दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमाथि नै प्रश्न गरेर पत्र पठाएको छ । उड्डयन अधिकारीहरुका अनुसार विमान प्रकरणमा अब ‘उड्डयन राजनीति’ सुरु भएको छ । ठूलो कम्पनीको छवी जोडिएकाले गम्भीर घटनामा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी नेपाललाई नै दोष थोपारेर आफू उम्किन दुबईका सरकारी अधिकारीहरु नै लागेको बुझाइ नेपाली पक्षको छ ।

११ वैशाखको राति ९ बजेर १९ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमानको पँखेटातर्फको भागमा ९ बजेर २० मिनेटमै आगोको लप्का देखिएको थियो । ठूलो आवाजसहित पड्किँदै आगो देखिएपछि विमानस्थल आसपासका क्षेत्रका मानिस त्रसित भएका थिए । विमान चालकले पनि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) सँग ‘मेडे’ मागेका थिए । मेडे भन्नाले विमान इमर्जेन्सी अवस्थामा पुगेको र रन–वे खाली गरिदिन अनुरोध गरेको बुझिन्छ ।

लगत्तै विमानस्थल अन्य विमानहरुका लागि बन्द भएको थियो भने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरेर आकस्मिक अवस्थाका लागि सबै तयारीहरु गरिएका थिए ।

तर, फ्लाइ दुबईको विमान आकस्मिक अवतरण भएन । धादिङको धार्केमाथको आकाशमा विमान होल्ड गरेर आफ्नो इन्जिनको अवस्थाको परीक्षणहरु गर्दै ‘सबै ठीक छ, म दुबई उडानलाई निरन्तरता दिन्छु’ भन्दै गन्तब्यतर्फ लाग्यो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार यस्ता आकस्मिक घटनाहरुपश्चात रन–वे सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने उड्डयनको प्रोटोकल अनुसार जाँच भएको थियो । रन–वेको छेउमा एउटा मरेको भगेंरा भेटिएको थियो । प्रोटोकलअनुसार नै भगेंराबारे फ्लाइ दुबईका पाइलटलाई जानकारी गराइएको थियो ।

यति जानकारी लिएर नेपाली आकाश छाडेको विमान सहज अवस्थामै दुबई अवतरण गर्यो । तर, विमान दुबईमा अवतरण गर्नुअघि नै गभर्मेन्ट अफ दुबई मिडिया अफिसको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमार्फत काठमाडौंबाट टेक–अफ गर्ने बित्तिकै जहाजमा चरा ठोक्किएको र स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्योर फलो गर्दै जहाज दुबईतिर प्रस्थान गरेको जानकारी दिइयो ।

A flydubai spokesperson: flydubai flight FZ 576 from Kathmandu Airport (KTM) to Dubai International (DXB) experienced a bird strike during takeoff from Kathmandu.

After following standard procedure the flight will continue as normal to Dubai and is scheduled to land in DXB at…

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2023