लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रेटीको आइएमडीबी सूची : शीर्षमा अहान पाण्डे

मुम्बई । आइएमडीबीले पछिल्लो महिनाका लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रेटीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । शीर्ष १० सेलिब्रेटीको यो सूचीमा धेरैले आफ्नो स्थान गुमाएका छन् र केही स्टार छन् जसको नाम यस सूचीबाट हटाइएको पनि छ ।

अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण र सलमान खान जस्ता स्टार शीर्ष १० को सूचीमा छैनन् । अहिलेको चर्चित फिल्म ’सैयारा’का दुवै कलाकार सूचीमा समावेश भएका छन् ।

शीर्ष ३ मा ‘सैयारा’का कलाकार र निर्देशक छन् । पहिलो स्थानमा ‘सैयारा’ स्टार अहान पाण्डे, दोस्रोमा निर्देशक मोहित सुरी, तेस्रोमा अभिनेत्री अनित पड्डा छन् ।

चौंथोमा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, पाँचौमा फतिमा साना शेख, छैटौंमा कटरिना क्याफ, सातौं स्थानमा शाहरुख खान, आठौंमा आमिर खान छन् ।

’पञ्चायत ४’मा प्रधान जीकी छोरी रिंकीको भूमिका निर्वाह गरेकी सान्विका नवौं नम्बरमा छिन् ।

अभिनेता आर माधवन १० नम्बरमा छन्, जो हालैको आफ्नो फिल्म ’आप जैसा कोई’ को लागि चर्चामा छन् । यो फिल्म नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको छ जसमा दर्शकले माधवनको अभिनयलाई धेरै मन पराएका छन् ।

विश्व फिल्मको डेटा संकलन गर्ने यो चर्चित वेब पोर्टलले विभिन्न समयपिच्छे सूची सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

