+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पले भारतीय सामानमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याए, भारतलाई के असर पर्छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते ६:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएर कुल ट्यारिफ ५० प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।
  • भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी निर्णयलाई \'अनुचित, अकारण र तर्कहीन\' भनेको छ र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
  • भारतीय कांग्रेसले मोदीको आलोचना गर्दै ट्रम्पको ५० प्रतिशत ट्यारिफलाई आर्थिक ब्ल्याकमेल भनेको छ र जवाफ दिन आग्रह गरेको छ।
  • थप ट्यारिफ लगाउने अमेरिकाको यो निर्णयले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान धेरै महँगो हुनसक्ने विशेषज्ञ बताउँछन् ।

२२ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाएका छन् । यो नयाँ ट्यारिफ पहिले लागू भइसकेको २५ प्रतिशत ट्यारिफमा थपिएर कुल ५० प्रतिशत पुगेको छ ।

ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार यो थप ट्यारिफ आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनपछि लागू हुनेछ ।

बुधबार जारी गरिएको ह्वाइट हाउसको आदेशमा भारत सरकारले हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुसबाट तेल आयात गरिरहेको छ । यही आधारमा अमेरिकाले भारतबाट आउने सबै वस्तुमा थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो ।

रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले रुसबाट आयात गर्ने कच्चा तेलको परिमाण ह्वात्तै बढेको थियो । सन् २०१८ सम्म रुसबाट भारत आयात हुने कच्चा तेलको हिस्सा १.८ प्रतिशत मात्र थियो तर सन् २०२५ मा यो परिमाण ३५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

थप ट्यारिफ लगाउने अमेरिकाको यो निर्णयले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान धेरै महँगो हुनसक्ने विशेषज्ञ बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार भारतको अमेरिका तर्फको निर्यातमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट पनि आउन सक्छ ।

भारतले भन्यो– अमेरिकाको निर्णय अनुचित, अकारण र तर्कहीन

अमेरिकाको यस निर्णयपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिंदै ‘अनुचित, अकारण र तर्कहीन’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

भारतले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रुसबाट तेल आयात गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ ।

अमेरिकाले भारतमाथि थप ट्यारिफ लगाउने निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै थपेको छ, ‘रुसी तेल आयात गरेको भनेर अमेरिकाले थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ । जबकि त्यस्तै काम अरू धेरै देशहरूले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितमा गरिरहेका छन् । हामी फेरि दोहोर्याउँछौं कि अमेरिकाको यो कदम अनुचित, अकारण र तर्कहीन छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’

अमेरिकी निर्णयपछि कांग्रेसले गर्‍यो मोदीको आलोचना

अमेरिकाको यो निर्णयपछि भारतीय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरेको छ । कांग्रेसले एक्स (पहिलेको ट्विटर) मा एक पोस्टमा लेखेको छ, ‘नरेन्द्र मोदीका मित्र ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन् । ट्रम्प निरन्तर भारतविरुद्ध कदम चालिरहेका छन्, तर नरेन्द्र मोदीले त उनको नामसम्म लिंदैनन् । मोदीजी, हिम्मत गर्नुहोस्, ट्रम्पलाई जवाफ दिनुहोस् ।’

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि एक्समा लेखेका छन्, ‘ट्रम्पको ५० प्रतिशत ट्यारिफ एक प्रकारको आर्थिक ब्ल्याकमेल हो । भारतलाई अनुचित व्यापार सम्झौताका लागि डराउने प्रयास हो । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कमजोरीलाई भारतीय जनताको हितभन्दा माथि राख्न दिनुहुँदैन ।’

विशेषज्ञ के भन्छन् ?

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका प्रमुख अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘यो निर्णयसँगै भारत अब अमेरिकाका ती व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये पर्छ जसलाई सबैभन्दा बढी ट्यारिफ लगाइएको छ । चीन, भियतनाम र बंगलादेश जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा धेरै माथि । यो भारतको अमेरिका तर्फको ८६.५ अर्ब डलर वार्षिक निर्यात (कपडादेखि लिएर मेशिनरीसम्म) को ठूलो हिस्सा संकटमा पार्न सक्छ ।’

उनका अनुसार, २०२४ मा चीनले रुसी तेल ६२.६ अर्ब डलरको आयात गरेको थियो, जुन भारतले गरेको ५२.७ अर्ब डलरको आयातभन्दा धेरै हो, तर चीनमाथि कुनै कारवाही गरिएको छैन ।

श्रीवास्तवको भनाइमा, ‘वाशिंगटन चीनमाथि कारवाही गर्न डराइरहेको छ, किनभने चीनले अमेरिकी रक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ– जस्तै ग्यालियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ र ग्रेफाइट को आपूर्ति नियन्त्रणमा राखेको छ ।’

उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूका रुसी व्यापारलाई पनि नदेखेझैँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष युरोपेली संघले रूसबाट ३९.१ अर्ब डलरको सामान आयात गर्‍यो, जसमा २५.२ अर्ब डलरको तेल थियो । अमेरिका स्वयंले पनि रूसबाट ३.३ अर्ब डलरको रणनीतिक संसाधन आयात गर्‍यो ।’

अजय श्रीवास्तवको अनुमानमा, यो ट्यारिफका कारण अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान धेरै महँगो हुनसक्छन् र भारतको अमेरिका तर्फको निर्यातमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्छ ।

ट्रम्पका विशेष दूतले पुटिनसँगको भेटेपछि  ट्रम्पको निर्णय सार्वजनिक

बीबीसीका अनुसार मस्कोमा ट्रम्पका विशेष दूत स्टीव विटकोफले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेपछि ट्रम्पले भारतमाथि थप ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

यूक्रेन युद्धविरामका लागि रूसी सहमतिका सम्बन्धमा शुक्रवारको डेडलाइनअघि यो भेटवार्ता भएको हो।

यसअघि ट्रम्पले अमेरिकाले रूसबाट युरेनियम, मल र रसायन जस्ता वस्तु आयात गर्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।

भारतले अमेरिकालाई चुनौती दिँदै यसबारे प्रश्न उठाएको थियो ।

पत्रकारले सोधेको प्रश्न र ट्रम्पको उत्तर

एक पत्रकारले ‘अमेरिकाले पनि रूसबाट युरेनियम, रसायन र मल आयात गर्छ, तर भारतको तेल आयातमा आपत्ति जनाउँछ । तपाईंको जवाफ के हो ?’ भनेर ट्रम्पसँग प्रश्न गरेका थिए ।

ट्रम्पले जवाफमा भने, ‘मलाई यसकोबारेमा केही थाहा छैन। म यसको जानकारी लिनेछु र पछि जानकारी दिनेछु ।’

उनले यसअघि पनि रूसबाट तेल किनेका देशमाथि चाँडै ट्यारिफ लगाउने निर्णय लिने धम्की दिएका थिए । ट्रम्पले भारतमाथि ठूलो परिमाणमा रुसी तेल किनेको र त्यसलाई अन्य देशमा बेचेर मुनाफा कमाएको आरोप लगाएका थिए ।

भारतको जवाफ के थियो ?

भारतले गत सोमबार पनि अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै र युरोपेली संघमाथि टिप्पणी गर्दै भनेको थियो, ‘रुसी कच्चा तेल किनेकै कारण भारतलाई निशाना बनाउनु अनुचित र तर्कहीन हो ।’

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो, ‘अमेरिका र युरोप स्वयं पनि रूससँग व्यापार गरिरहेका छन् तर भारतमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेका छन् ।’

मन्त्रालयले भनेको थियो– युरोपले रूसबाट ऊर्जा मात्र होइन, मल, खनिज पदार्थ, रसायन, फलाम–स्टील र मेशिनरीसमेत किनिरहेको छ । अमेरिका रूसबाट आफ्नो आणविक उद्योगका लागि युरेनियम हेग्जाफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाडीका लागि प्यालेडियम, मल र रसायन आयात गरिरहेको छ । त्यसैले भारतलाई भने रुसबाट तेल किनेको भनेर ट्यारिफ लगाउने अनुचित हो ।

अमेरिका भारत ट्रम्प भन्सार शुल्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीनका युवायुवतीले किन चुस्दैछन् बच्चाले जस्तै प्यासिफायर ?

चीनका युवायुवतीले किन चुस्दैछन् बच्चाले जस्तै प्यासिफायर ?
गुल्मीको मुसिकोटबाट एक वर्षमा ६९६ जना बसाइँ सरे

गुल्मीको मुसिकोटबाट एक वर्षमा ६९६ जना बसाइँ सरे
मनसुनी रेखा तराई क्षेत्रमा तर वर्षा कम हुने प्रक्षेपण, कारण के हो ?

मनसुनी रेखा तराई क्षेत्रमा तर वर्षा कम हुने प्रक्षेपण, कारण के हो ?
घानामा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु

घानामा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु
बागमती नगरपालिकाका मेयर एकैदिन २ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

बागमती नगरपालिकाका मेयर एकैदिन २ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

7 Stories
यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित