जनमतका निलम्बित उपाध्यक्ष साह पार्टीबाटै निष्कासित

२२ साउन, काठमाडौं । जनमत पार्टीले निलम्बित उपाध्यक्ष दीपक कुमार साहलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ ।
यसअघि ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका साहलाई जनमतले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो ।
पार्टीमा जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको, अध्यक्ष सीके राउतको विरुद्ध लागेको लगायतका आरोप लगाउँदै साहलाई जनमतले गत चैत १४ गते ६ महिनाका लागि उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
जनमतले साहसँग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र पार्टी अनुशासन निरन्तर उल्लघंन गरेको भन्दै बुधबार सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै निष्कासन गरिएको जनाएको छ ।
साहले विधान विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको र पार्टी फुटाउन गुटगत बैठक गर्दै हिँडेको जनमतको आरोप छ ।
‘पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट निलम्बन भइसके पछि पनि पार्टीको नाम, झण्डा, छाप आदिको अवैध प्रयोग गर्दै कार्यक्रम गरेको’, अनुशासन समिति संयोजक नरेन्द्र प्रसाद चौधरी र सचिव अनिता कुमारी मण्डलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको विधान उल्लघंन गरेको देखिएकाले तपाईंलाई जनमत पाटर्थीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।’
