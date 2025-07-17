कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, पाँच जना घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कैलाली कारागारमा बिहीबार कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन्।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले घाइते पाँच जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताए।
- कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा जोडिएका तीन जनाको स्थानान्तरण गर्दा विवाद हुँदा झडप भएको खुलाए।
२२ साउन, कैलाली । कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप भएको छ । बिहीबार कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन् ।
कारागारमा झपडका क्रममा घाइते कैदीबन्दीहरू धिरज बम, मोहन राना, विशेषनाथ योगी, हिमाल राना र राहुल राना (टाउकोमा चोट लागेको ) कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) राजकुमार सिंहले बताए ।
घाइते भएका उनीहरूको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी सिंहले बताए ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाेगनबहादुर हमालले भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा जाेडिएका तीन जनाकाे अन्यत्र सरूवा भएको बताए । उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा विवाद हुँदा झडप भएको उनको भनाइ छ ।
