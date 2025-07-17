+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिपक्षीको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृतपछि कोशी सरकारले अघि बढायाे भाषा विधेयक

प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अस्वीकृत भएका कारण अब सरकारी विधेयक अघि बढ्नेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते २१:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
  • प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गरी सत्तापक्षले नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो।
  • विधेयकअनुसार लिम्बु र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव छ।

२२ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारीको कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको कोशी प्रदेश सरकारले आफैं भाषा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो ।

शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अस्वीकृत भएका कारण अब सरकारी विधेयक अघि बढ्नेछ ।

बिहीबार लिम्बु र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्षी दलले पेश गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सत्तापक्षले ह्वीप लगाएर अस्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र जारी अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।

कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभुती फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बु र मैथली भाषा प्रयोगमा ल्याउने बताए ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकमा सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने, सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्नेछ ।

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

कोशी प्रदेश भाषा विधेयक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लागूऔषध र तस्करी नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेशले कार्ययोजना बनाउने

लागूऔषध र तस्करी नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेशले कार्ययोजना बनाउने
कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यभार मधेश प्रदेश प्रमुखलाई

कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यभार मधेश प्रदेश प्रमुखलाई
कोशीको नाम लेख्ने शैली परिमार्जन, कात्तिक २५ गतेबाट लिम्बु र मैथिली कामकाजको भाषा

कोशीको नाम लेख्ने शैली परिमार्जन, कात्तिक २५ गतेबाट लिम्बु र मैथिली कामकाजको भाषा
गत आवमा काेशीमा ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको दाबी

गत आवमा काेशीमा ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको दाबी
कोशी प्रदेश : घुस विवादमा वनमन्त्री, प्रश्नसँग भागे मुख्यमन्त्री

कोशी प्रदेश : घुस विवादमा वनमन्त्री, प्रश्नसँग भागे मुख्यमन्त्री
मान्छे कुट्नेदेखि क्यूआर कोड विवादमा कोशीका मन्त्री

मान्छे कुट्नेदेखि क्यूआर कोड विवादमा कोशीका मन्त्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित