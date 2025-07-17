+
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १०:०५

२३ साउन, जनकपुरधाम । सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–३ कटैयाका ४२ वर्षीय शम्भुकुमार इसर रहेका छन् ।

सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार आज बिहान इसर गाउँ नजिकै धान खेतमा लगाइएको मोटर खोल्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो ।

उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिएसपी बस्नेतले बताए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

करेन्ट लागेर मृत्यु सप्तरी
