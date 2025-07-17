+
झापामा गत एक वर्षमा करेन्ट लागेर १५ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते ९:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • झापामा गत चार महिनामा विद्युत्को असुरक्षित प्रयोगका कारण करेन्ट लागेर १० जनाको मृत्यु भएको छ।
  • जिल्ला प्रहरीका अनुसार करेन्ट लागेर मृत्यु हुने अधिकांश घटना ग्रामीण क्षेत्रमा मोटरबाट पानी तान्ने, माछा मार्ने र कुटी काट्ने क्रममा भएको छ।
  • मेचीनगर नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय सन्दीप राजवंशी टेबल पङ्खा मर्मत गर्दा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका छन्।

३ भदौ, झापा । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को असुरक्षित प्रयोगका कारण विद्युत प्रवाह चुहावट (करेन्ट) भएर हुने मृत्युको घटना बढेको छ । जिल्लामा गत साउनमा मात्र करेन्ट लागेर पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार गत चार महिनामा जिल्लामा करेन्ट लागेर १० जनाको मृत्यु भएको छ । ज्यान गुमाउनेहरू अधिकांश विद्युत्सम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा छन् ।

करेन्ट लागेर हुने अधिकांश मृत्युको घटना मोटरबाट पानी तान्ने, खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने र कुटी काट्ने क्रममा भएको पाइएको उनले बताए । अधिकांश मानिसमा विद्युतीय मोटर कसरी चलाउने भन्ने राम्रो ज्ञान छैन ।

अपूर्ण ज्ञान र सतर्कताको कमीका कारण करेन्ट लागेर मानिसले अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा झापामा करेन्ट लागेर १५ जनाको ज्यान गएको छ ।

यसैबीच मेचीनगर नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय सन्दीप राजवंशीको घरमै करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।

बिग्रिएको टेबल पङ्खा मर्मत गर्ने क्रममा सोमबार साँझ अचानक करेन्ट लागेर अचेत भएका राजवंशीलाई उपचारका लागि मेची आम्दा अस्पताल धुलाबारीमा पुर्याइएको थियो ।

उपचारकै क्रममा राति उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

