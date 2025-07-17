+
धनुषामा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १८:०३
२३ साउन, जनकपुरधाम । धनुषामा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु भएको छ । धनुषाधाम नगरपालिका-३ तेजनगर बस्ने वर्ष ४५ का शिवजी मण्डलको मृत्यु भएको हो ।

धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बरुणबहादुर सिंहका अनुसार शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेतिर स्थानीय सुखिया साह सुडीले आफ्नै ७ कठ्ठा खेतमा विद्युतीय तारले घेराबार गरेका थिए । शुक्रबार आलीमा चढ्ने क्रममा उनलाई करेन्ट लागेको थियो ।

अचेत अवस्थामा स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराउँदै उद्धार गरी उपचारको लागी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको डीएसपी सिंहले बताए ।

उनको शव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना बारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

यसअघि आजै बिहान मधेश प्रदेशकै सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–३ कटैयाका ४२ वर्षीय शम्भुकुमार इसरको खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममा मोटरमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो ।

