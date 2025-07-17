+
खेतमा लगाएको तारबारमा करेन्ट लागेर श्रीमान् श्रीमतीको मृत्यु 

२०८२ भदौ १ गते ८:२९

  • सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पिपराका ५० वर्षीय बद्रि सरदार र उनकी ४५ वर्षीया पत्नी विमला देवी सरदार करेन्ट लागेर मृत्यु भएका छन्।
  • शनिबार बिहान ८ बजे खेतबाट फर्कने क्रममा जंगली जानवरबाट धानबाली जोगाउन लगाइएको बारमा करेन्ट लागेर दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
  • ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

१ भदौ, जनकपुरधाम । सप्तरीमा करेन्ट लागेर श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पिपराका ५० वर्षीय बद्रि सरदार र उनकी ४५ वर्षीया पत्नी विमला देवी सरदार रहेका छन् ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपका प्रहरी प्रमुख डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार शनिबार ८ बजे आफ्नै खेतमा काम सकेर घर फर्कने क्रममा जंगली जानवरबाट धानबाली जोगाउन स्थानीय महेन्द्र सरदारले लगाएको बारमा करेन्ट लागेर दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

करेन्ट लागेर मृत्यु सप्तरी
