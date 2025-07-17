खेतमा लगाएको तारबारमा करेन्ट लागेर श्रीमान् श्रीमतीको मृत्यु 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पिपराका ५० वर्षीय बद्रि सरदार र उनकी ४५ वर्षीया पत्नी विमला देवी सरदार करेन्ट लागेर मृत्यु भएका छन्।
- शनिबार बिहान ८ बजे खेतबाट फर्कने क्रममा जंगली जानवरबाट धानबाली जोगाउन लगाइएको बारमा करेन्ट लागेर दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
- ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
