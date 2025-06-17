विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ : नैनसिंह महर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको खाका विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताएका छन्।
- महरले शिक्षा विभागले संसदीय समितिलाई सुझाव दिइसकेको र विधेयकलाई परिमार्जन गर्न कांग्रेसले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
- शिक्षाको गुणस्तरीयता र विद्यार्थीको भविष्य केन्द्रमा राख्दै शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र शिक्षकलाई निजामतीसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने महरको भनाइ छ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयवस्तु देशको शैक्षिक भविष्यका लागि गम्भीर चिन्तनको विषय भएको उनले बताए ।
कांग्रेसको शिक्षा विभागले संसदीय समितिलाई केही महिनाअघि नै आफ्नो संस्थागत सुझाव बुझाइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पहलकदमी लिइरहेको महरले प्रस्ट पारे ।
शिक्षाको गुणस्तरीयता र विद्यार्थीको भविष्य सधैं केन्द्रमा रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अधिकारको मात्र खोजी गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको तर्क गर्दै कर्तव्यबोधसहितको सुधार आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन् ।
‘आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्दा सबैले कर्तव्यको सन्तुलन बिर्सन्छन् । यस्तो हुँदा प्रणालीमा समस्या आउँछ । त्यसैले मानव जीवनमा कर्तव्यबोधको ठूलो खाँचो रहन्छ’, उनले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने धारणा पनि दोहोऱ्याएका छन् । शिक्षकलाई निजामतीसरहको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापकको अलग व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र तालिममा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकार गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गले समेत अनुभव गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्नेमा महरको जोड छ ।
कमजोर वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति अन्तर्गत आवासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।
