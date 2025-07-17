+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमआरपी नलगाउने फ्लो टेक इन्टरप्राइजेजलाई सवा २ लाख जरिबाना

विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका–१४ को फ्लो टेक इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई २ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १७:५७

२३ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक उद्योग तथा फर्मलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका–१४ को फ्लो टेक इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई २ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले फर्निसिङ, कार्पेट, पर्दा लगायत उत्पादनमा एमआरपी नराखी कारोबार गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराइएको हो ।

विभागले आज १४ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका मध्ये ४ वटा उद्योग तथा फर्मलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित काजजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने ९ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

एमआरपी फ्लो टेक इन्टरप्राइजेज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘एमआरपी’ का कारण व्यवसायीले दु:ख पाए : चेम्बर

‘एमआरपी’ का कारण व्यवसायीले दु:ख पाए : चेम्बर
एमआरपी नराख्ने स्वागत ट्रेडिङ सहित २ उद्योगलाई साढे २ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने स्वागत ट्रेडिङ सहित २ उद्योगलाई साढे २ लाख जरिबाना
एमआरपी नराख्ने २ उद्योगलाई सवा २ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने २ उद्योगलाई सवा २ लाख जरिबाना
एमआरपी नराख्ने शक्तिदेवी इन्टरनेसनल प्रालिलाई ३ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने शक्तिदेवी इन्टरनेसनल प्रालिलाई ३ लाख जरिबाना
एमआरपी नराख्ने एसएस ओभरसिज सहित ३ उद्योगलाई ५ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने एसएस ओभरसिज सहित ३ उद्योगलाई ५ लाख जरिबाना
एमआरपी नराख्ने एयरपोर्ट टी कफीसहित ३ उद्योगलाई साढे ७ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने एयरपोर्ट टी कफीसहित ३ उद्योगलाई साढे ७ लाख जरिबाना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित