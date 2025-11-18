+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

137/9 (19.1)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

137/9(19.1)
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
137/9 (19.1)
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बोतलको पानीमा तोकेभन्दा बढी मूल्य लिए कारबाही हुने

होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत स्थानमा बोतलको पानी एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रशोधित खानेपानीको बोतलमा तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ।
  • विभागले होटल र रेस्टुरेन्टमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा पानी बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।

८ मंसिर, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रशोधित खानेपानीको बोतलमा तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बोतलको पानीमा तोकेभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) रकम असुल नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।

होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत स्थानमा बोतलको पानी एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएको र उपभोक्ता गुनासो आएको जनाउँदै बढी शुल्क नलिन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

‘सिलबन्दी बोतलको पानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदा एमआरपीभन्दा बढी रकम असुल नगर्नु हुन सूचित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै, मेनुमा उल्लेखित वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेपछि टेबुलमा लगिएको सिलबन्दी बोतलको पानीका लागि उपभोक्तासँग थप मूल्य लिनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन ।’

विभागका अनुसार उत्पादकले तोकेको एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा खानेपानी बिक्री गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७६ विपरीत कार्य हो । यदि कुनै उपभोक्ताले बढी मूल्य लिएको भन्दै उजुरी वा सप्रमाण दाबी गरे सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियम अनुसार कारबाही स्वरूप जरिबाना र क्षतिपूर्ति समेत गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपभोक्ता एमआरपी कारबाही बढी मूल्य बोतलको पानी वाणिज्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य राख्न विभागको निर्देशन

चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य राख्न विभागको निर्देशन
वाणिज्य विभाग अनुगमन क्यान्टिनतिर, पद्मकन्या क्याम्पस सहित ३ वटालाई ९१ हजार जरिवाना

वाणिज्य विभाग अनुगमन क्यान्टिनतिर, पद्मकन्या क्याम्पस सहित ३ वटालाई ९१ हजार जरिवाना
बजार अनुगमन : १९ व्यावसायिक फर्ममाथि कारबाही

बजार अनुगमन : १९ व्यावसायिक फर्ममाथि कारबाही
उपभोक्ता ठग्ने ७१ उद्योग तथा फर्मलाई ५९ लाख बढी जरिबाना

उपभोक्ता ठग्ने ७१ उद्योग तथा फर्मलाई ५९ लाख बढी जरिबाना
इजाजत नलिई सञ्चालित ६ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई सवा ३ लाख जरिबाना

इजाजत नलिई सञ्चालित ६ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई सवा ३ लाख जरिबाना
एमआरपी नराख्ने स्वागत ट्रेडिङ सहित २ उद्योगलाई साढे २ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने स्वागत ट्रेडिङ सहित २ उद्योगलाई साढे २ लाख जरिबाना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित