दर्जन बढी उद्योग तथा फर्मलाई वाणिज्य विभागको साढे ३ लाख जरिबाना

- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार १४ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरी ६ वटालाई कुल ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
- भक्तपुरको हलेसी मार्ट प्रालिलाई २ लाख र ओम शिव शक्ति सेरामिक प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।
- थप ८ उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशन र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ।
८ मंसिर, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक दर्जन बढी उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरी करिब साढे ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
वाणिज्य विभागले सोमबार १४ वटा उद्योथ तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ६ वटालाई कुल ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबर जरिबाना तिराइएको हो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार जरिबाना तिराएको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार भक्तपुर मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२ स्थित हलेसी मार्ट प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ र वडा नम्बर ३ को ओम शिव शक्ति सेरामिक प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको हो ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को होम मेड स्पाइन्स एन्ड टि सपलाई २० हजार र मध्यपुर थिमि–३ गठ्ठाघरको जीकेएसएस इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई १० हजार जरिबाना गरिएको हो ।
यसैगरी काठमाडौं–१७ को आशिष ट्रेड लिंकलाई १० हजार र सोही वडाको आईके सर्जिकल सप्लायर्स प्रालिलाई ५५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गराइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले थप ८ उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशन तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ ।
