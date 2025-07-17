+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको लाइभ अनुगमन

त्रिवि क्रिकेट स्टेडियम, सिंहदबारभित्र बनिरहेको संघीय संसद भवन, नवलपुर नमूना सदरमुकाम, कोशी अस्पताललगायतका आयोजनाहरुलाई शहरी विकास मन्त्रालयबाट अनलाइनमार्फत् प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १२:३५

५ भदौ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको  अब मन्त्रालय भित्रबाटै दैनिक अनुगमन हुने भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काम भइरहेका त्रिवि क्रिकेट स्टेडियम, सिंहदबारभित्रै बनिरहेको संघीय संसद भवन, नवलपुर नमूना सदरमुकाम, कोशी अस्पताललगायतका आयोजनाहरुलाई मन्त्रालयको कोठाभित्र बसेर अनलाइनमार्फत् प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने छ ।

अनलाइनमार्फत अनुगमन गरे पनि भौतिक अनुगमनको कार्य नरोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आज मन्त्रालयमा अनलाइन अनुगमन कक्ष उदघाटन गरे । सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोजनाहरुको कार्यगति बढाउन र आइपर्ने समस्या हल गर्न अनलाइन अनुगमन कक्षबाट सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन कक्ष आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । यसले अनुगमनका क्रममा हुने खर्च र समय बचत हुने र आवश्यक समन्वयमा सहज हुँदा आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री सिंहले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले अनुगमनका लागि फिल्डमा जाने पुरानो शैलीसँगै कामलाई सहज बनाउन र समस्याहहरु तत्कालै हल गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिने बताए ।

उनले शुरुबाट नै गम्भीर रुपमा अनुगमन गर्दै दिइएको निर्देशन पालना गरे समयमा काम सक्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अनुगमन कक्ष औपचारिकता मात्र नभएर समयमा काम सम्पन्न गराउन यसको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्नेमा पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले जोड दिए ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले आगामी दिनमा अरु आयोजनाहरु पनि अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा जोडिने बताए ।

अनुगमन शहरी विकास मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मापदण्ड विपरीतका २७१ खानेपानी जार नष्ट

मापदण्ड विपरीतका २७१ खानेपानी जार नष्ट
उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको लुट, अनुगमन गर्न उजुरी कुर्छ सरकार  

उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको लुट, अनुगमन गर्न उजुरी कुर्छ सरकार  
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन तीव्र, ९ वटालाई ६ लाख बढी जरिबाना

एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन तीव्र, ९ वटालाई ६ लाख बढी जरिबाना
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन तीव्र, एकैदिन ४ वटालाई २ लाख बढी जरिबाना

एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन तीव्र, एकैदिन ४ वटालाई २ लाख बढी जरिबाना
५ महिनादेखि जार र बोतल पानी अनुगमन शून्य, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलाँची

५ महिनादेखि जार र बोतल पानी अनुगमन शून्य, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलाँची
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीलाई गुनासो- अरुको आँगनबाट हिँड्नुपर्‍या छ, बाटो बनाइदिनुस्

अनुगमनका क्रममा मन्त्रीलाई गुनासो- अरुको आँगनबाट हिँड्नुपर्‍या छ, बाटो बनाइदिनुस्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित