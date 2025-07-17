+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माधवलाई झलनाथको जवाफ- जबजको हेडक्वार्टर नै एमाले हो, आफैं गए हुन्छ

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते २१:००
फाइल फोटो

२३ साउन, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एकअर्काविरुद्ध फेरि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएन भन्नुको साटो एमालेकै सेवा गरेर बस्नु राम्रो हुने बताएका थिए । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत् नेपालले यस्तो अभिव्यक्ति दिए लगत्तै खनालले थप चर्को जवाफ फर्काएका छन् ।

पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट पारित वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम भन्दा पनि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) तिर रुचि राख्ने माधव नेपाल चाहिँ एमाले फर्कनु राम्रो हुने खनालले बताएका छन् ।

‘हामीले विद्रोह गरेको चार वर्ष भइसक्यो, महाधिवेशन भएको १३ महिना भइसक्यो, यो अवधिमा समेत न वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम प्रकाशित भएको छ, न विद्रोहको पुष्टि गर्ने कुरामा गहन ढंगले नै कदम चालिएको छ,’ खनालले भनेका छन्, ‘बरु माधव कमरेडले पटकपटक भन्ने गर्नु हुन्छ बहुदलीय जनवाद त छोड्नै सकिँदैन, बहुदलीय जनवाद बिना त अगाडि बढ्नै सक्दैनौ ।’

बहुदलीय जनवाद छोड्न नसक्ने हो भने उपयुक्त पार्टी एमाले नै भएको खनालले तर्क गरेका छन् । ‘अहिले बहुदलीय जनवादको मुख्य गढ भनेकै नेकपा एमाले हो । बहुदलीय जनवाद नै भन्नु हुन्छ भने पनि यो त (एकीकृत समाजवादी) सानो बहुदलीय जनवाद हो । यो भन्दा यत्रो ठूलो हेडक्वार्टरै जस्तो बहुदलीय जनवाद छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘बरु माधव कमरेडले आफै उतै गए राम्रो हुँदैन र ? उहाँले विचार गरे हुन्थ्यो नि ।’

यद्यपि पार्टीभित्र देखिएको यो मतभेद हल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने खनालले बताएका छन् ।

झलनाथ खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादी माधवकुमार नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झलनाथ लक्षित माधव नेपालको टिप्पणी : ओलीजीको सेवा गरेर बसे भइहाल्थ्यो नि

झलनाथ लक्षित माधव नेपालको टिप्पणी : ओलीजीको सेवा गरेर बसे भइहाल्थ्यो नि
माधव नेपालबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउला भन्ने अपेक्षा थिएन : झलनाथ

माधव नेपालबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउला भन्ने अपेक्षा थिएन : झलनाथ
माधव नेपालबाट सन्तुष्ट हुन सकिएन, कसैले भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ : झलनाथ खनाल

माधव नेपालबाट सन्तुष्ट हुन सकिएन, कसैले भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ : झलनाथ खनाल
सतहमा माधव–झलनाथ शक्ति संघर्ष : पार्टी छोड्न एकअर्कालाई सुझाव

सतहमा माधव–झलनाथ शक्ति संघर्ष : पार्टी छोड्न एकअर्कालाई सुझाव
माधवलाई झलनाथको प्रश्न- तानाशाह बन्न खोज्नुभएको हो ?

माधवलाई झलनाथको प्रश्न- तानाशाह बन्न खोज्नुभएको हो ?
झलनाथको अभिव्यक्तिमा माधवको प्रतिक्रिया : बोलेको हो भने पार्टीमा बस्ने ठाउँ रहेन

झलनाथको अभिव्यक्तिमा माधवको प्रतिक्रिया : बोलेको हो भने पार्टीमा बस्ने ठाउँ रहेन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित