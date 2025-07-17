+
बागमतीका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिन कांग्रेसले लगायो ह्वीप

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते १९:५८

२४ साउन, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लिने विश्वासको मतमा तीन बुँदे ह्वीप जारी गरेको छ ।

२७ साउनमा मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेको छ ।

दल नेता बानियाँले कांग्रेस संसदीय दलको ९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेसँगै बसेको बैठकले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

ललितपुर भैंसेपाटीस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा आज दिउसो बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रवक्ता प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

‘तीन बुँदामा ह्वीप जारी गर्ने निर्णय भएको छ । एउटा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने, दोस्रो तटस्थ नबस्ने र तेस्रो विश्वासको मतको पक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गर्ने निर्णय भएको हो,’ लामिछानेले भने ।

दलको कार्यसमिति बैठकले प्रवक्तामा लामिछाने तोक्ने र ३ सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुशासन समिति सदस्यमा लामिछाने, छिरिङ दोर्जे लामा र विनु रायमाझी पौडेल रहेका छन् ।

यसैगरी बैठकले २७ साउन १ बजे कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय हेटौंडामा दलको बैठक राख्ने निर्णय गरेको लामिछानेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्वमा भैंसेपाटीमा दलको बैठक बसिरहँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षको काठमाडौंमा छुट्टै बैठक बसिरहेको छ । विश्वासको मतको विषयमा छलफल गर्न लामा पक्ष छलफलमा जुटेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले २० साउनमा अन्य मन्त्रीको नियुक्तिसँगै लामा पक्षका तीन जनालाई पनि मन्त्री नियुुक्त गर्नुपर्ने सहमति पालना नगरेको भन्दै लामा पक्ष असन्तुष्ट छ । लामा पक्षले आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्ने तयारी पनि गरेका छन ।

नेपाली कांग्रेस
