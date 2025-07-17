+
कैलाली कारागारमा फितलो सुरक्षाका कारण हिंसात्मक घटना : मानव अधिकार आयोग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते २०:१०

२४ साउन, धनगढी । मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको घटनामा गम्भीर लापरबाही भएको औंल्याएको छ ।

मानव अधिकार आयोगको टोलीले कारागार कार्यालयको निरीक्षण गर्दै कारागार प्रशासन र फितलो सुरक्षाका कारण कारागारभित्र हिंसात्मक घटना भएको जनाएको छ ।

मानव अधिकार आयोग धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले घटनापछि शनिबार दिउँसो कारागारको निरीक्षण गरिएको बताए ।

निरीक्षणका क्रममा कारागार प्रशासनका प्रमुख विदामा भएको कारण समन्वयको अभाव, आन्तरिक सुरक्षामा लापरवाही,

क्षमता भन्दा बढि कैदीबन्दी र कैदीबन्दीको स्थान्तरण पारदर्शी हिसाबले नभएको लगायतका कारणले घटना हुन पुगेको देखिएको बताए ।

भट्टले कारागारभित्रका अन्य कैदीबन्दीको अवस्था भने समान्य रहेको बताए ।

उनले स्थानीय प्रशासनलाई घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न र उनीहरूका आफन्तलाई सहज रूपमा भेटने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिइएको बताए ।

उनकाअनुसार यसअघि कारवाहीमा असुरक्षित रहेको भन्दै कैदीबन्दीहरूले सामूहिक निवेदन दिएका आधारमा समेत प्रशासन सचेत गराइएको बताए ।

कैलाली कारागार कैदीबन्दीको नियन्त्रणमा, सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्न सकेनन्

कैलाली कारागारमा गएराति ब्लक ए मा रहेका कैदीबन्दीको समूहले भित्ता फुटाएर ब्लक बी मा रहेका कैदीबन्दीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

सो क्रममा धनगढी–४ का भरत चौधरीको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेको संख्या ४९ पुगेको छ ।

घाइतेहरूको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरू मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि कैदीबन्दीले कारागार नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रवेश गर्न दिएका थिएनन्  भने कैदीबन्दीको अवरोधका कारण बिहान मानव अधिकार आयोगको टोली समेत प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।

तर अहिले भने स्थिति समान्य भएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

घटनाको छानवीनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

कैलाली कारागार झडप : छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन
कैलाली कारागार मानव अधिकार आयोग
