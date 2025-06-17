+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आज कुन सागसब्जी र फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)   

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ साउन २५ गते ९:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले २५ साउनका लागि विभिन्न कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
  • गोलभेँडा सानो (टनेल)को मूल्य १४.६७ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
  • सेतो मूला (हाइब्रिड)को मूल्य ३०.३७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

२५ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो प्रतिकिलो ५०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३४, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ रहेको छ ।

गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १००, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ११०, काउली तराई प्रतिकिलो ९०, रातो मूला प्रतिकेजी ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४०, तने बोडी प्रतिकिलो ९५ र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० कायम भएको छ ।

यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (राज्मा) प्रतिकिलो १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १४०, तीतो करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ६५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ ।

चिचिण्डो प्रतिकिलो ३५, घिरौला प्रतिकिलो ७०, झिगुनी प्रतिकिलो ६५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ६५, सलगम प्रतिकिलो ९० र भिण्डी प्रतिकिलो ६५ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो ७०, स्कूस प्रतिकिलो ४०, रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, निगुरो प्रतिकिलो ९० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो २२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजिवन प्रतिकिलो २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो २६०, जिरीको साग प्रतिकिलो ९०, सेलरी प्रतिकिलो १२०, पार्सले प्रतिकिलो १३००, सौफको साग प्रतिकिलो १००, पुदिना प्रतिकिलो २५०, इमली प्रतिकिलो २००, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो १४०, अनार प्रतिकिलो ४००, आँप (माल्दह) प्रतिकिलो २२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो २३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ७५, मौसम प्रतिकिलो १६०, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १६० रहेको छ ।

काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५,खकटहर प्रतिकिलो ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो २५० र लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४०० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ३५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ४५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो ९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ४००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ छ ।

छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १८०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३००, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १००० निर्धारण गरिएको छ ।

कृषि उपज २४ गतेको मूल्य २५ गतेको मूल्य फरक %
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ५४.२५ रू ५५.००  १.३८%
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू २४.२० रू २५.६७  ६.०७%
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ३६.८० रू ४२.२०  १४.६७%
आलु रातो (के.जी.) रू ४७.७५ रू ४८.५०  १.५७%
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३६.७५ रू ३३.००  १०.२०%
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ४३.५० रू ४४.००  १.१५%
आलु सेतो (के.जी.) रू ३८.५० रू ३८.००  १.३०%
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ३७.५० रू ३७.००  १.३३%
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ९५.०० रू ९८.००  ३.१६%
गाजर(तराई) (केजी) रू ८५.०० रू ८७.००  २.३५%
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २२.३३ रू २०.००  १०.४३%
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ८८.७५ रू ९६.००  ८.१७%
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू १०६.६७ रू १०६.००  ०.६३%
काउली तराई (के.जी.) रू ७५.०० रू ८३.७५  ११.६७%
मूला रातो (के.जी.) रू ४४.७५ रू ४७.५०  ६.१५%
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३३.७५ रू ४४.००  ३०.३७%
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू २४.२५ रू २५.००  ३.०९%
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३५.७५ रू ३५.००  २.१०%
बोडी(तने) (के.जी.) रू ९०.०० रू ८८.००  २.२२%
मकै बोडी (केजी) रू ६५.०० रू ७८.००  २०.००%
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ९५.०० रू ८९.००  ६.३२%
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ९५.०० रू ८५.००  १०.५३%
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १३५.०० रू १४२.००  ५.१९%
टाटे सिमी (के.जी.) रू ६५.०० रू ६७.६०  ४.००%
भटमासकोशा (के.जी.) रू ११०.०० रू १२६.००  १४.५५%
तितो करेला (के.जी.) रू ३५.०० रू ४५.००  २८.५७%
लौका (के.जी.) रू ५७.५० रू ५८.००  ०.८७%
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ७५.०० रू ७५.००  ०.००%
परवर(तराई) (केजी) रू ७५.०० रू ७५.००  ०.००%
चिचिण्डो (के.जी.) रू ३५.०० रू ३१.००  ११.४३%
झिगूनी (के.जी.) रू ७५.०० रू ६१.००  १८.६७%
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४५.०० रू ४५.००  ०.००%
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ४५.०० रू ४५.००  ०.००%
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४५.०० रू ५९.००  ३१.११%
सलगम (के.जी.) रू ८५.०० रू ८५.००  ०.००%
भिण्डी (के.जी.) रू ५८.७५ रू ५८.००  १.२८%
पिंडालू (के.जी.) रू ७५.०० रू ६४.००  १४.६७%
स्कूस (के.जी.) रू ४६.६७ रू ३६.००  २२.८६%
रायो साग (के.जी.) रू ५५.०० रू ७४.००  ३४.५५%
पालूगो साग (के.जी.) रू ४५.०० रू ६७.००  ४८.८९%
तोरीको साग (के.जी.) रू ५५.०० रू ५७.००  ३.६४%
प्याज हरियो (के.जी.) रू ८५.०० रू ७६.००  १०.५९%
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १८२.५० रू १५६.००  १४.५२%
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ४८०.०० रू ४२५.००  ११.४६%
कुरीलो (के.जी.) रू ३२६.६७ रू ३२५.००  ०.५१%
न्यूरो (के.जी.) रू ८५.०० रू ८५.००  ०.००%
ब्रोकाउली (के.जी.) रू २२६.६७ रू २१०.००  ७.३५%
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६५.०० रू ६४.००  १.५४%
सजिवन (के.जी.) रू १७६.६७ रू १९०.००  ७.५५%
रातो बन्दा (के.जी.) रू २५०.०० रू २५०.००  ०.००%
जिरीको साग (के.जी.) रू ८०.०० रू ८५.००  ६.२५%
सेलरी (के.जी.) रू ११०.०० रू ११२.००  १.८२%
पार्सले (के.जी.) रू १,२००.०० रू १,२००.००  ०.००%
सौफको साग (के.जी.) रू ८०.०० रू ९०.००  १२.५०%
पुदीना (के.जी.) रू १९३.३३ रू २१८.००  १२.७६%
इमली (के.जी.) रू १९५.०० रू १९५.००  ०.००%
तामा (के.जी.) रू ११०.०० रू ११०.००  ०.००%
तोफु (के.जी.) रू ११०.०० रू ११०.००  ०.००%
गुन्दुक (के.जी.) रू २७६.६७ रू २७५.००  ०.६०%
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २३३.३३ रू २३६.६७  १.४३%
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३००.०० रू ३१८.००  ६.००%
केरा (दर्जन) रू १३५.०० रू १३७.५०  १.८५%
कागती (के.जी.) रू ११६.६७ रू १२६.६७  ८.५७%
अनार (के.जी.) रू ३७६.६७ रू ३९२.००  ४.०७%
आँप(मालदह) (के.जी.) रू १९५.०० रू २०५.००  ५.१३%
आँप(दसहरी) (केजी) रू १९५.०० रू २१०.००  ७.६९%
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ३२६.६७ रू ३२०.००  २.०४%
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ७५.०० रू ७०.००  ६.६७%
मौसम (के.जी.) रू १५०.०० रू १५०.००  ०.००%
जुनार (के.जी.) रू २३०.०० रू २३०.००  ०.००%
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५०.०० रू १५२.००  १.३३%
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ५५.०० रू ५४.००  १.८२%
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू २०.०० रू १९.००  ५.००%
रुख कटहर (के.जी.) रू ४५.०० रू ४५.००  ०.००%
नासपाती(लोकल) (के.जी.) रू ७५.०० रू ८२.००  ९.३३%
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २३३.३३ रू २३५.००  ०.७२%
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८५.०० रू ७५.००  ११.७६%
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ९५.०० रू ९५.००  ०.००%
अम्बा (के.जी.) रू २३३.३३ रू २३५.००  ०.७२%
लप्सी (के.जी.) रू ५५.०० रू ५५.००  ०.००%
अदुवा (के.जी.) रू १०३.३३ रू १०४.००  ०.६५%
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ३२६.६७ रू ३२५.००  ०.५१%
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ५५.०० रू ४८.००  १२.७३%
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ५५.०० रू ४२.५०  २२.७३%
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ६५.०० रू ७५.००  १५.३८%
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २२६.६७ रू २२२.००  २.०६%
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ७५.०० रू ८५.००  १३.३३%
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९५.०० रू ८४.००  ११.५८%
हरियो धनिया (के.जी.) रू ३७६.६७ रू ३७०.००  १.७७%
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू १९०.०० रू १९०.००  ०.००%
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १५०.०० रू १५०.००  ०.००%
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १७०.०० रू १७०.००  ०.००%
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १२५.०० रू १२५.००  ०.००%
माछा सुकेको (के.जी.) रू ९००.०० रू ९००.००  ०.००%
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३२०.०० रू ३२०.००  ०.००%
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २८५.०० रू २८५.००  ०.००%
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २३३.३३ रू २३०.००  १.४३%
राजा च्याउ (के.जी.) रू २९०.०० रू २९०.००  ०.००%
सिताके च्याउ (के.जी.) रू ९५०.०० रू ९५०.००  ०.००%
कालीमाटी तरकारी बजार सागसब्जी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित