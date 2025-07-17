बडिमालिकामा लडेर ज्यान गुमाएका दुई जनाको शव तीन दिनपछि उद्धार

२५ साउन, काठमाडौं । बाजुराको बडिमालिका मन्दिरमा पूजा गरेर फर्कने क्रममा लडेर मृत्यु भएका दुई जनाको शव तीन दिनपछि उद्धार भएको छ ।
काठमाडौंको गोकणेश्वर नगरपालिका–५ का ५२ वर्षीय विप्लव ओझा र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका–४ का ७५ वर्षीय डिल्लीराज घोडासैनीको मृत्यु भएको थियो ।
गत २२ र २३ गते लडेर मृयु भएका उनीहरूको शव आइतबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टबाट सुर्खेत लगिएको हो ।
नाटेश्वरी मन्दिर क्षेत्र दुधदिल्ली गैरा भन्ने स्थानबाट दुवै जनाको शवलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगिएको हो ।
अप्ठ्यारो बाटो र प्रतिकूल मौसमका कारण दुवै जनाको शव बडीमालिका क्षेत्रको विष्णुपानी भिरमा अड्किएका थिए । दुवै जनाको शव नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको टोली तथा स्थानीयहरूको सहयोगमा शनिबार भिरबाट निकालिएको थियो ।
आइतबार त्रिवेणी नगरपालिका–७ नाटेश्वरी मन्दिर क्षेत्रसम्म बोकेर ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले जानकारी दिए ।
हरेक बर्ष अप्ठ्यारो बाटोकै कारण बडीमालिका माताको दर्शन गर्न पुगेका भक्तजनहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4