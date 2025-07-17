+
कैलाली कारागारमा मृत्यु भएको कैदी चाैधरीको परिवारलाई सुदूरपश्चिम सरकारले पाँच लाख दिने

यस्तो छ ११ बुँदे निर्णय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते २३:५३

  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली कारागार झडपमा मृत्यु भएका भरत चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।
  • प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले कारागार सुरक्षा चुस्त बनाउन ११ बुँदे निर्णय गरेको छ र घाइते कैदीबन्दीको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकले कारागारमा हेलोजन लाइट, सीसी क्यामेरा जडान र मर्मत सम्भार तत्काल शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ र क्षमताअनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न कारागार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

२५ साउन, काठमाडौं । कैलाली कारागारमा दुई समूहबीच भएको झडपमा मृत्यु भएका कैदीबन्दी भरत चौधरीको परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

आइतबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले मृतक कैदीबन्दी चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मृतक कैदीबन्दी चौधरीको परिवारलाई राहत दिनेसँगै कारागारको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

साथै झडपमा घाइते भएका कैदीबन्दीहरूको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले कारागारमा हेलोजन लाइट, सीसी क्यामेरा यथाशीघ्र जडान र कारागारको छानो लगायत आवश्यक मर्मत सम्भारको कार्य प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तत्काल शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कारागारका लागि आवश्यक उपकरण तथा साधनहरूको व्यवस्था कारागार प्रशासन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

कैलाली कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको भन्दै आलोचना भएकोमा बैठकले क्षमताअनुसारको कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि कारागार विभाग समन्वय गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

कैदीबन्दी कैलाली कारागार
