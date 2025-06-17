+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेसुङ्गामा नगरपालिकामा ३ वर्षमा ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

0Comments
Shares
अनिल खत्री अनिल खत्री
२०८२ साउन २६ गते १०:३५

२६ साउन, गुल्मी । रेसुङ्गा नगरपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमै ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेलाई गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा १० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने काम पनि भएको छ ।

नगरपालिकाले सडक पहुँच सुधार, आवागमन सहजता र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर रूपमा सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारको कामलाई अघि बढाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४ किलोमिटर, ८०/८१ मा १८ किलोमिटर र ८१/८२ मा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको मेयर खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिए ।

०७९ सालको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकालभर १०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । सोही अनुसार तीन वर्षमा ६५ किलोमिटर काम सम्पन्न गर्न सफल भएको मेयर पन्थीले बताए ।

बाँकी कामलाई समेत योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख पन्थीले बताए । जिल्ला सदरमुकाम तमघाससमेत रेसुङ्गामै पर्छ । यसले गर्दा पनि कालोपत्रे बढेको हो ।

सडक कालोपत्रे कार्यसँगै नगर क्षेत्रका बासिन्दा खुसी छन् । वर्षाको समयमा हिलाम्मे हुने, सवारीसाधन चलाउन कठिन हुने, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न समस्या हुनेजस्ता समस्या कालोपत्रेसँग सुधार भएकोस्थानीय बेदप्रसाद आचार्यले बताए ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीका अनुसार सडक पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड मानी काम गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र व्यापार क्षेत्रलाई पनि जोड्ने गरी सडक विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले बाँकी वर्षमा ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेर लक्ष्य पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट समेत माग गरिएको छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिका सडक कालोपत्रे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रेसुङ्गामा जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ बन्ने

रेसुङ्गामा जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ बन्ने
रेसुङ्‍गाको बजेट ६७ करोड २१ लाख

रेसुङ्‍गाको बजेट ६७ करोड २१ लाख
रेसुङ्‍गा नगरलाई ‘हरित शहर’ का रूपमा विकास गरिने

रेसुङ्‍गा नगरलाई ‘हरित शहर’ का रूपमा विकास गरिने
रेसुङ्‍गाले एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख पुरस्कार दिने

रेसुङ्‍गाले एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख पुरस्कार दिने
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरले बजारका जीर्ण बोर्ड हटायो

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरले बजारका जीर्ण बोर्ड हटायो
फुटपाथमा व्यापार गर्ने ५ जना व्यवसायीलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले गर्‍यो कारबाही

फुटपाथमा व्यापार गर्ने ५ जना व्यवसायीलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले गर्‍यो कारबाही

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित