सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डका ३ योजनाको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डका तीन योजनाले इकाइधनीलाई १७ र २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
- सिद्धार्थ इक्वीटी फन्डले २० प्रतिशत, इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ ले २० प्रतिशत र स्किम–३ ले १७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ।
- यी योजनाको बुक क्लोज मिति सूचना पछि प्रकाशन गरिने सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ।
२६ साउन, काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डका ३ योजनाले लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
३ बन्दमुखी योजनाले इकाइधनीलाई १७ र २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् । सिद्धार्थ इक्वीटी फन्डले इकाइधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम– २ ले पनि २० प्रतिशत र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ ले १७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । यी इकाइको बुक क्लोज मिति सूचना पछि प्रकाशन गरिने व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ ।
यी तीनसहित हालसम्म २० म्युचुअल फन्डले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4