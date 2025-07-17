कैलाली कारागार झडप : मृतकका परिवारले बुझेनन् शव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कैलाली कारागारमा भएको झडपमा धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको छ।
- मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही र छोरीलाई नि:शुल्क शिक्षा दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२६ साउन, धनगढी । कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक आक्रमणमा मारिएका धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय भरत चौधरीको शव चार दिनदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छ ।
लागुऔषध मुद्दामा ६ महिनादेखि कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको शुक्रबार राति कारागारभित्रै कैदीबन्दी समूहबीच झडपमा हत्या मृत्यु भएको थियो ।
कारागारको पुरुष ‘ए’ ब्लकमा रहेका कैदीबन्दीको समूहले भित्ता फुटाएर ‘बी’ ब्लकमा रहेका चौधरीसहितका ४९ जना कैदीबन्दीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए ।
राति सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएका चौधरीलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । मृतक चौधरीको शव परिवारले बुझन् मानेका छैनन् ।
मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्न कैदीबन्दीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, उनकी १५ वर्षीया छोरीलाई सरकारले नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मृतकका भाइ विजय चौधरीले दाजुको मृत्युपछि टुहुरो बनेकी छोरीको नि:शुुल्क शिक्षा दिनुपर्ने र हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
‘प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सुुनेको छु । तर हामीलाई पैसा भन्दा पनि न्याय चाहिएको छ,’ विजयले भने, ‘उहाँको मृत्युपछि टुहुरो बनेकी छोरीलाई सरकारले नि:शुल्क पढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । कारागारभित्र निर्मम रुपमा दाजुको हत्या गर्नेको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोगनबहादुर हमालले पीडित परिवारसँग छलफल समेत गरेका छन् । सो क्रममा सीडीओ हमालले धनगढी उपमहानगरपालिकाले मृतककी छोरीलाई पढाउने बचन दिइसकेको र सहयोगका लागि आफूले अन्य संघसंस्थामार्फत पहल गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कारागारभित्र भएको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले मृतकको छोरीलाई नि:शुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा मैले पनि पहल गर्छु । विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्छन्,’ सीडीओ हमालले मृतक चौधरीका परिवारसँग भने, ‘उहाँलाई कुटपिट गरेर हत्या गर्ने कैदीबन्दीको पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गछौँ ।’
मृतककी १५ वर्षीया छोरी अहिले ८ कक्षामा पढिरहेकी छन् । उनी डेढ वर्षको हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गरेर गएको परिवारजनले बताएका छन् ।
सीडीओ हमालको प्रतिबद्धतापछि पीडित परिवारले घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिने भएका छन् ।
मृतकका भाइ विजयले दाजुको हत्या कसले गरेको हो ? भनेर थाहा नभएकाले अहिले अनुसन्धानका लागि जाहेरी दिने बताए । ‘राति आक्रमणमा संलग्न १७/१८ जना छन् भन्ने कुरा आएको छ तर हामीले उहाँहरुलाई चिन्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले किटानी जाहेरी नभएर जाहेरी मात्र दिँदैछौ ।’
प्रहरीले पनि मृतकका आफन्तले दिने जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंहले किटानी जाहेरीका आधारमा कारागारमा भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने बताए ।
घटनाको छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको नेतृत्वमा समेत पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कारागारभित्र आफन्त वर्चश्व जमाउने उद्देश्यले कैदीबन्दीका दुई समूहबीचको मनमुटावले शुक्रबार राति भएको झगडाले हिंसात्मक रुप लिएको थियो ।
‘ए’ ब्लकका कैदीबन्दीको आक्रमणबाट ‘बी’ ब्लकमा रहेका भरत चौधरीको मृत्यु हुन पुग्यो भने अन्य ४९ जना घाइते छन् । उनीहरू मध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
उनीहरुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ भने अन्यको सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड अस्पताल धनगढीमै उपचार भइरहेको छ ।
घटनापछि कैदीबन्दीहरुले कैलाली कारागारको बन्दीगृह पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिएका थिए । करीब ४० घण्टापछि स्थानीय प्रशासनले आइतबार साँझ पाँच बजे मात्र बन्दीगृह आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
४९ जना बाहेक कारागारभित्र रहेका अन्य कैदीबन्दीको अवस्था समान्य रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
