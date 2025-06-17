+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४० वर्षमुनिका ४० युवामार्फत अँध्यारोका जुनकिरीहरू खोज्ने प्रयत्न गरेका छौं : अध्यक्ष भुसाल

नेपालमा केही हुनेवाला छैन भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिँदै अनलाइनखबरको सूचीमा परेका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिने अपेक्षा लिएको अध्यक्ष भुसालले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १८:२०

२६ साउन, काठमाडौं । अनलाइनखबर डट कमका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भुसालले ४० वर्षमुनिका ४० को सूचीमार्फत अँध्यारोबीचका जुनकिरीहरू खोज्ने प्रयत्न गरेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबरले २०८२ सालका ४० वर्षमुनिका ४० प्रभावशाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैछ । सोही कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष भुसालले समाजमा विस्तारै परिवर्तन पनि भइरहेको छ, सुधार र परिवर्तनका अगुवा पात्र पनि छन् भन्ने बाटो देखाउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।

‘देशमा कतिपय नकारात्मक परिसूचकबीच आशाका किरणहरू छन् । समाजमा सुस्तरी परिवर्तन आइरहेका छन् । यो सुधार र परिवर्तनको अगुवा पात्रमा थुप्रै युवा अनुहारहरू हुनुहुन्छ,’ भुसालले भने, ‘भावि नेपाललाई उहाँहरूले उज्यालो बाटो देखाउँदै जानुहुनेछ । ४० मुनिका ४० मार्फत हामीले अँध्यारोकाबीचमा जुनकिरीहरू खोज्ने प्रयत्न गरेका छौं ।’

नेपालमा केही हुनेवाला छैन भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिँदै अनलाइनखबरको सूचीमा परेका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिने अपेक्षा लिएको अध्यक्ष भुसालले बताए ।

४० मुनिका ४० को सूचीले समर्पण, लगनशीलता र आ–आफ्नो क्षेत्रमा युवाहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई पहिचान दिने र समाजलाई प्रगतिको दिशातर्फ डोर्‍याउन मद्दत गर्ने अनलाइनखबरको अपेक्षा रहेको भुसालले बताए ।

‘यस्ता पात्रहरू अरु थुप्रै हुनुहुन्छ, जसले नेपालमा केही भएको छैन, केही हुनेवाला छैन भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिँदै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुभएको छ । यो सूची त्यसैको एक प्रतिबिम्ब हो,’ भुसालले भने ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ४० वर्षमुनिका ४० युवाहरूलाई अवार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

अनलाइनखबर धर्मराज भुसाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनलाइनखबरले सार्वजनिक गर्‍यो ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूची

अनलाइनखबरले सार्वजनिक गर्‍यो ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूची
अनलाइनखबर ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूची सार्वजनिक हुँदै (लाइभ)

अनलाइनखबर ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूची सार्वजनिक हुँदै (लाइभ)
अनलाइनखबरकर्मी सुवेदीसहित विभिन्न क्षेत्रका ६ युवा पुरस्कृत

अनलाइनखबरकर्मी सुवेदीसहित विभिन्न क्षेत्रका ६ युवा पुरस्कृत
अनलाइनखबरकर्मी धिमालद्वारा जाजरकोट भूकम्पमा कैद तस्वीर बन्यो ‘वर्ष तस्वीर’

अनलाइनखबरकर्मी धिमालद्वारा जाजरकोट भूकम्पमा कैद तस्वीर बन्यो ‘वर्ष तस्वीर’
अनलाइनखबरकर्मी चौलागाईंलाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’

अनलाइनखबरकर्मी चौलागाईंलाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’
अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा बस्नेत, गाउँलेको बिदाइ

अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा बस्नेत, गाउँलेको बिदाइ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित