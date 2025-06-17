+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबर ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूची सार्वजनिक हुँदै (लाइभ)

‘चालीस मुनिका चालीस मार्फत हामीले अँध्यारोका बीचमा तिनै जूनकिरीहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौं’ अनलाइनखबरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भुसालले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १७:५६

२६ साउन, काठमाडौं । अनलाइनखबरले २०८२ सालका ४० वर्षमुनिका ४० प्रभावशाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर सोमबार अनलाइनखबरले प्रभावशाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल सरकारका मन्त्री, व्यवसायी लगायतको उपस्थित छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ४० युवाहरूको नाम सार्वजनिक र उनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

देशमा कतिपय नकारात्मक परिसूचकहरूबीच पनि समाजमा सुस्तरी परिवर्तनको भूमिका खेलिरहेका युवाहरूलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले अनलाइनखबरले गत वर्षदेखि ४० युवाहरुको सूची सार्वजनिक गर्न थालेको हो ।

‘चालीस मुनिका चालीस मार्फत हामीले अँध्यारोका बीचमा तिनै जूनकिरीहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौं’ अनलाइनखबरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भुसालले भने, ‘यस्ता पात्रहरू अरू थुप्रै हुनुहुन्छ, जसले नेपालमा केही भएको छैन, केही हुनेवाला छैन भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिंदै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिइरहनुभएको छ । यो सूची त्यसैको एक प्रतिविम्ब हो ।’

४० मुनिका ४० को सूचीले समर्पण, लगनशीलता र आ–आफ्नो क्षेत्रमा युवाहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई पहिचान दिने र समाजलाई प्रगतिको दिशातर्फ डोर्‍याउन मद्दत गर्ने अनलाइनखबरको अपेक्षा रहेको भुसालले बताए ।

४० जनाको सूची तयार पार्न अनलाइनखबरको टिमले झन्डै चार महिनासम्म काम गरेको थियो ।

अनलाइन आवेदन र सिफारिश मार्फत प्राप्त करिब साढे ५०० नामबाट ४० जना छान्न उपलब्ध प्रारम्भिक सूचीलाई निर्णायक अर्थात् छनोट समिति समक्ष पेश गरिएको थियो । उनीहरूको छनोट तथा सिफारिशमा आधारित भएर ४० प्रभावशाली युवाहरूको सूची तय गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, उद्यमी छाया शर्मा, अनुसन्धाता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ र अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेत रहेको छनोट समितिले ४० जनाको सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

अनलाइनखबर ४० वर्षमुनिका ४०
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनलाइनखबरकर्मी सुवेदीसहित विभिन्न क्षेत्रका ६ युवा पुरस्कृत

अनलाइनखबरकर्मी सुवेदीसहित विभिन्न क्षेत्रका ६ युवा पुरस्कृत
अनलाइनखबरकर्मी धिमालद्वारा जाजरकोट भूकम्पमा कैद तस्वीर बन्यो ‘वर्ष तस्वीर’

अनलाइनखबरकर्मी धिमालद्वारा जाजरकोट भूकम्पमा कैद तस्वीर बन्यो ‘वर्ष तस्वीर’
अनलाइनखबरकर्मी चौलागाईंलाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’

अनलाइनखबरकर्मी चौलागाईंलाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’
अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा बस्नेत, गाउँलेको बिदाइ

अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा बस्नेत, गाउँलेको बिदाइ
अनलाइनखबरकर्मी आलेलाई ‘आर्थिक फोटो पत्रकारिता अवार्ड’

अनलाइनखबरकर्मी आलेलाई ‘आर्थिक फोटो पत्रकारिता अवार्ड’
अनलाइनखबरमा प्रेस चौतारीको अनुगमन, विचलित नभई पत्रकारिता गर्न आग्रह

अनलाइनखबरमा प्रेस चौतारीको अनुगमन, विचलित नभई पत्रकारिता गर्न आग्रह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित