गुल्मीमा माछा पोखरीमा एक जनाको शव फेला

२८ साउन, गुल्मी । चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ रामपुरस्थित बहुउद्देश्य कृषक समूहले माछापालन गर्दै आएको पोखरीमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।
मंगलबार बेलुकी स्थानीयले पोखरीको डिलमा पुरुषको टि–सर्ट, पाइन्ट, चप्पल र क्याप देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
मृतक गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ घर भई हाल चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ रजाली टोलमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय तुल्सीबहादुर क्षेत्री रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी ) नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए ।
उनी विगत २० वर्षदेखि ६९ वर्षीय टेकबहादुर रजालीको (भिनाजु नाता पर्ने) घरमा बस्दै आएका थिए । उनी बिहान करिब ८ बजे बजार जान्छु भन्दै घरबाट निस्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धानका भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
