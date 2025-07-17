चार दिनमा २७ सय घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुनको मूल्य चार दिनमा प्रतितोला २७ सय रुपैयाँ घटेर आज १ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो।
- चाँदीको मूल्य प्रतितोला २० रुपैयाँ बढेर आज २३२५ रुपैयाँ पुगेको छ।
२८ साउन, काठमाडौं । चार दिनमा सुनको भाउ प्रतितोला २७ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
गत शुक्रबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता मूल्य घट्ने क्रम जारी छ । आज बुधबार मूल्य १ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा एक सय रुपैयाँ कम हो ।
चाँदीको भाउ तोलामा २० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २३०५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २३२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4