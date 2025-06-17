+
English edition
+
रासायनिक मलको आपूर्ति, वितरण र उत्पादनबारे छलफल

२०८२ साउन २८ गते १८:०२

  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रासायनिक मल आपूर्ति, वितरण तथा उत्पादन विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।
  • छलफलमा आपूर्ति प्रणाली सुधार, डिजिटल प्रणाली स्थापना र मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी मोडालिटीबारे चर्चा भएको छ।
  • प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मल आपूर्तिको समस्या यथासिघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

२८ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रासायनिक मल आपूर्ति, वितरण तथा नेपालमै उत्पादनका विषयमा जिम्मेवार निकायहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

सम्बन्धित सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणमा देखिएका चुनौती तथा भविष्यमा रासायनिक र जैविक (प्राङ्गारिक) मलको उत्पादन सम्भाव्यताबारे छलफल गरेका हुन् ।

बैठकमा हालको रासायनिक मलको मौज्दात अवस्था, सम्बद्ध निकायहरूको आपूर्ति क्षमता, वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना तथा भविष्यमा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको उत्पादनका सम्भावनाबारे कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले छलफलका मुख्य विषयहरूमा ध्यान दिई वर्तमान समस्या समाधान गर्न सम्बन्ध निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।

छलफलमा उपस्थित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले हालको आपूर्ति प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्दै वितरण प्रणालीलाई प्रक्रियागत झन्झटविना वास्तविक किसानसम्म पुग्ने डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार माटोको उर्वर क्षमता ४० प्रतिशत घटिसकेको पृष्ठभूमिमा रासायनिक मलको व्यवस्थित प्रयोग अनिवार्य रहेको कुरा समेत बैठकमा उठेको थियो ।

खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी नीतिगत सुधारमा प्राथमिकता दिन, हाल देखिएको आपूर्ति समस्या समाधान गर्न तथा मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक लगानीको मोडालिटीबारे छलफल भएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले बताए ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलिले सम्बन्धित निकायलाई मल आपूर्तिको समस्या यथासिघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनसँग सम्बन्धित थप विषयमा पुनः बैठक बसी ठोस निष्कर्ष पेस गरिने बताइएको छ ।

रासायनिक मल
