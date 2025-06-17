 भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग पूरा गराउन पहल भइरहेको ब्रिटिश सांसदको आश्वासन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ब्रिटिश सांसद एलेक्स बेकरसंग नेपाल-बेलायत सम्बन्ध र ऊर्जा क्षेत्रमा छलफल गरेका छन्।
- घिसिङले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न ब्रिटिश सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्।
- सांसद बेकरले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग पूरा गराउन पहल गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
लण्डन । हाल बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ब्रिटिश सांसद तथा ‘अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप (एपीपीजी) अन नेपाल’ की अध्यक्ष एलेक्स बेकरसंग भेटवार्ता गरेका छन् ।
सत्तारुढ लेबर पार्टीकी सांसद बेकरसंगको भेटवार्तामा नेपाल बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाइड्रोजन, जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पुर्याएको असर र त्यस सम्न्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा उठाउनु पर्ने विषय, ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन विषय, नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो ।
घिसिङले जलविद्युत लगायत नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि बेलायतलाई धन्यवाद दिएका थिए । त्यस्तै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिउँ पग्ली रहेका कारण उत्पन्न चुनौतीसँग जुध्न ब्रिटिश सरकारको सहयोगका लागि आग्रह पनि गरे ।
भेटघाटमा घिसिङले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन लगायतका समस्या जतिसक्दो चाडो समाधान गर्न ब्रिटिश सरकारसंग पहल गर्न पनि सांसद बेकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनले सुशासन, समृद्धि र आशा जगाउन आफूले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान सुरु गरेको बताए। उनले ब्रिटिश सांसदलाई थांका उपहार पनि दिएका थिए ।
उक्त भेटघाटमा सांसद बेकरले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागहरु पूरा गराउन आफूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनले नेपाल लगायतका मुलुकहरुलाई पुर्याइरहेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै एपीपीजीको माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बताइन् । उनले बेलायतमा नेपाली डायस्पोराको योगदानको प्रशंसा पनि गरिन् ।
भेटवार्तामा नेपाल-बेलायत गोर्खा मुद्दाका एकजना वार्ताकार सेवानिवृत्त मेजर जुद बहादुर गुरुङ, एपीपीजी नेपालकी सचिव प्रेमीला भान ओमेन तामाङ, व्यवसायी एलएन पाण्डे समेत उपस्थित थिए ।
अमेरिकाको दुई साता लामो भ्रमण सकेर बेलायत आइ पुगेका घिसिङसंग एनआरएनए युकेका दुवै समूहले अन्तरक्रिया गर्न लागेका छन् । उनी २४ अगष्टमा तमु धीं युकेले आयोजना गर्न लागेको १६ औं नेपाली मेलामा पनि सहभागी हुनेछन् ।
यस अघि अमेरिकामा रहँदा उनले टेक्सास, मिशिगन, वाशिंगटन डिसी लगायतका राज्यमा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भै प्रवासी नेपाली समुदायसंग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
न्यूयोर्कमा उनी लगायत अन्य अभियन्ताहरुलाई हामी नेपाली ग्लोबल संस्थाले ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ ले सम्मान गरेको थियो । उनले न्यूयोर्कमै अमेरिकन सोसाइटी अफ नेप्लिज इन्जिनियर्सको १८ औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै उनले बोस्टनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा एमआइटीमा आबद्ध नेपाली वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुसंग पनि छलफल गरेका थिए ।
