दरमखोला हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, ८९.४ प्रतिशतको हात रित्तो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दरमखोला हाइड्रोपावरको आईपीओमा २२ लाख ९६ हजार ४६५ आवेदकले आवेदन दिएका थिए र २ लाख ४२ हजार ३१८ जनाले सेयर पाएका छन्।
  • कम्पनीले बागलुङको गलकोटमा ९.६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ जसको कुल लागत २ अर्ब ३८ करोड अनुमान गरिएको छ।
  • अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९७ रुपैयाँ ३९ पैसा र प्रतिसेयर आम्दानी ३८ पैसा ऋणात्मक छ।

२९ साउन, काठमाडौं । दरमखोला हाइड्रो इनर्जीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ ।

१५ साउनदेखि सर्वसाधारणलाई खुलेको आईपीओ आज बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले बाँडफाँट गरेको हो । सर्वसाधारणलाई कुल २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर निष्कासन गरिएको थियो ।

सो सेयरमा कुल २२ लाख ९६ हजार ४६५ आवेदकले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १३ हजार २३९ आवेदन रद्द भएका थिए । २२ लाख ८३ हजार २२६ आवेदन स्वीकृत भएका थिए ।

यी आवेदकमध्ये २ लाख ४२ हजार ३१८ जनाले सेयर पाएका छन् । सेयर पाएका यीमध्ये ५ जनाले ११ कित्ता र बाँकीले १० कित्ताका दरले पाएका हुन् । स्वीकृत आवेदनमा सेयर पाउनेको संख्या १०.६ प्रतिशत हो । बाँकी करिब ८९.४ प्रतिशतको हात रित्तो भएको छ । नतिजा आईपीओ रिजल्ट डट् सीडीएससी डट् कम डट् एनपीमा हेर्न सकिन्छ ।

अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९७ रुपैयाँ ३९ पैसा छ भने प्रतिसेयर आम्दानी ३८ पैसा ऋणात्मक छ ।

कम्पनीले बागलुङको गलकोटमा ९.६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ । आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ३८ करोड अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेगावाट लागत २४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ ।

आईपीओ दरमखोला हाइड्रोपावर
दाउन्ने एग्रो फार्म सवा ८ करोड नाफामा, आईपीओ निकाल्ने तयारी

दाउन्ने एग्रो फार्म सवा ८ करोड नाफामा, आईपीओ निकाल्ने तयारी
माबिलुङ इनर्जीको आईपीओ खुल्यो

माबिलुङ इनर्जीको आईपीओ खुल्यो
वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सागर डिस्टिलरीको आईपीओ २८ गतेदेखि खुल्ने 

वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सागर डिस्टिलरीको आईपीओ २८ गतेदेखि खुल्ने 
माबिलुङ इनर्जीको आईपीओ साउन २६ देखि खुल्ने

माबिलुङ इनर्जीको आईपीओ साउन २६ देखि खुल्ने
दरमखोला हाइड्रो इनर्जीको आईपीओ खुल्यो

दरमखोला हाइड्रो इनर्जीको आईपीओ खुल्यो
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्डले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्डले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका 'दाउदका एजेन्ट'

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- '५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्'

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

