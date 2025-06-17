ललितपुरका २ कम्पनीलाई वाणिज्य विभागको कारबाही, कति तिरायो जरिबाना ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वाणिज्य विभागले ललितपुरका २ उद्योगलाई एमआरपी नलगाई कारोबार गरेको कारण २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
- डीएमएस इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई २ लाख १ हजार र स्तुपा फर्निसिङ प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागले बताएको छ।
- विभागले ६ कम्पनीलाई आवश्यक कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने ४ कम्पनीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ।
२९ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरका २ उद्योग तथा फर्मलाई २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
विभागले बुधबार गरेको अनुगमनमा ललितपुर महानगरपालिका– १९ मा रहेको डीएमएस इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई २ लाख १ हजार जरिबाना तिराएको छ । यस्तै ललितपुर महानगरपालिका–२० मा रहेको स्तुपा फर्निसिङ प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो ।
जरिबाना तिराइएका उद्योग तथा फर्मले उत्पादनमा एमआरपी नलगाई कारोबार गरेपछि उक्त जरिबाना तिराइएको विभागको भनाइ छ ।
यस्तै विभागले ६ वटा कम्पनीलाई आवश्यक कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने ४ वटा कम्पनीलाई भने सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
विभागले बुधबार १२ वटा उद्योग तथा अनुगमन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4