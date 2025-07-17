+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबरको ‘४० मुनिका ४०’मा परेका रमेश थापालाई सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्मान

बिहीबार प्रधान कार्यालय हलचोकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले थापालाई आईजी एपीएफ कमेण्डेसनबाट थापालाई सम्मान गरेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १४:५२

२९ साउन, काठमाडौं । अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको ‘४० मुनिका ४० युवा २०८२’ मा परेका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गोताखोर सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक रमेश थापालाई सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्मान गरिएको छ।

बिहीबार प्रधान कार्यालय हलचोकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आईजी एपीएफ कमेण्डेसनबाट गोताखोर सई थापालाई सम्मान गरेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।

नायब निरीक्षक थापाको साहासिक कार्यले संगठनको गरिमा बढाएको र संगठनमा कार्यरत सबैका लागि उदाहरणीय भएको आईजी अर्यालले बताए ।

आगामी दिनमा पनि आमजनताको उद्धारमा जोश र जाँगरका साथ लाग्न उक्त सम्मानले थप हौसला मिलेको सई थापाले बताए ।

थापाले भने, ‘यो सम्मानले आमजनताको उद्धारमा जोश र जाँगरका साथ काम गर्न थप हौसला बढेको छ ।’

गोताखोर सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक थापा विगत १५ बर्षदेखि साहसिक उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको सहप्रवक्ता डिएसपी थापाले बताए । उनीसँग हिमालदेखि तराइसम्मका पानी मुनि गएर उद्धार गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

गत वर्ष धादिङको सिमलतालमा दुईवटा बस बेपत्ता हुँदा पनि उनकै कमाण्डमा उद्धारका लागि गोताखोर परिचालन भएको थियो।

गोताखोर रमेश थापा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित