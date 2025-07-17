प्रधानसेनापति भन्छन्- द्रूतमार्गको काम समयमै सक्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्गको काम ०८३ को चैत्र अन्तिमसम्म सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
- उनले अहिले करिब ४३ प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी काम छिटो सकिने खालका रहेको पनि बताए।
- सिग्देलले फास्ट ट्रयाक बाहेकका योजनाहरू खोकनामा नआउने विश्वास व्यक्त गरे।
२९ साउन, काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्गको काम समयमै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासबारे संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफल भएको हो ।
जसमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेनाले समयमै काम सम्पन्न गर्छ भन्ने विश्वासका साथ बस्न आग्रह गरे ।
‘हाम्रो भनाइ र सोचाइ काम समयमा सक्नुपर्छ भन्ने हो । ०८३ को चैत्र अन्तिमसम्म सक्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । अहिले करिब करिब ४३ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । अब हुने काम छिटो सकिने खालका छन्,’ उनले भने ।
२०८३ को चैतसम्म सक्नुपर्ने दायित्व रहेको र अझै पनि काम सक्ने विश्वास रहेको उनले बताए । अब बनाउनुपर्ने कामहरु छिटो सकिने किसिमका रहेकाले द्रूत गतिमा काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘धेरै जसो समय ईआईए गठन, टेण्डरको सम्झौतासम्मको समयमा धेरै समय गएको छ । समस्या समाधानहरू हुने हो भने काम नसकिने भन्ने होइन । अब रफ्तार लिनसक्छ,’ प्रधानसेनापति सिग्देलले भनेका छन् ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले फास्ट ट्रयाक बाहेकका अन्य योजनाहरू खोकनामा नआउने ग्यारेन्टी भए धेरै बाधा स्थानीयहरूबाट नहुने पनि बताए ।
‘काम धेरै सहज खालका छन् । नेपाली सेनाले समयमा काम सक्छ भनेर मानिदिनुहुन आग्रह छ । त्यसैअनुसार हामी काम गर्दछौं । खोकना प्रस्थान बिन्दु पनि हो । ६.५ किलोमिटरसम्म लम्बाइ छ,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ । सिकाली मन्दिर क्षेत्र र दाहसंस्कार गरिसकेपछि किरियापुत्री बस्ने ठाउँहरू छन् । त्यसलाई छोडेर नै नयाँ डीपीआर तयार पारेका छौं ।’
अहिले बनेका संरचनाले धेरै हदसम्म प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहेको उनले बताए ।
