+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्प–पुटिन वार्ताअघि पनि रुस र युक्रेनले रोकेनन् आक्रमण

टेलिग्राममा जारी गरिएको एक बयानमा युक्रेनी सेनाले रुसको समारा क्षेत्रमा रहेको सिजरान तेल प्रशोधन केन्द्रलाई निसाना बनाएको उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १६:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिनबीच ३० साउन, काठमाडौंमा युद्धबिरामबारे भेटवार्ता हुँदैछ।
  • युक्रेनी सेनाले रुसको समारा क्षेत्रको सिजरान तेल प्रशोधन केन्द्रलाई आक्रमण गरेको र रुसी सेनाले युक्रेनको सुमीमा आक्रमण गरेको छ।
  • ट्रम्पले पुटिनसँग वार्ता सकारात्मक भए युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई दोस्रो चरणको वार्ताका लागि बोलाउने बताएका छन्।

३० साउन,काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धबिरामबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिनबीच आज भेटवार्ता हुँदैछ ।

तर, ट्रम्प–पुटिन शिखरवार्ता सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले पनि रुस र युक्रेनबीच युद्ध रोकिन सकेको छैन ।

युक्रेनी सेनाका अनुसार उसको विशेष सुरक्षा बलले रुसमाथि बिहीबार रातभर कयौं आक्रमण गरेका छन् ।

टेलिग्राममा जारी गरिएको एक बयानमा युक्रेनी सेनाले रुसको समारा क्षेत्रमा रहेको सिजरान तेल प्रशोधन केन्द्रलाई निसाना बनाएको उल्लेख छ ।

यो तेल प्रशोधन केन्द्र रुसको दक्षिणी–पश्चिमी भागमा अवस्थित छ । सिजरान शहरको नामबाट तेल प्रशोधन केन्द्रको नामाकरण गरिएको हो ।

यो प्रशोधन केन्द्रबाट रुसी सेनाका लागि कयौं किसिमका इन्धन सप्लाइ हुने गरेको युक्रेनी सेनाको दाबी छ ।

यस्तै रुसले पनि युक्रेनको उत्तर-पूर्वी शहर सुमीमा आक्रमण गरेको युक्रेनी आपतकाल सेवालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । रुसी आक्रमणबाट त्यहाँको एक पेट्रोल पम्पमा आगलागी भएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार फक्स न्यूज रेडियोसँग कुरा गर्दै पुटिनसँग वार्ता सकारात्मक भए युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई दोस्रो चरणको वार्ताका लागि बोलाउने बताएका थिए ।

युक्रेन र रुसी अधिकार क्षेत्रका विषयमा ट्रम्पले सीमाका भूभाग लेनदेन गरेर सम्झौता हुनुपर्ने औंल्याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
डोनाल्ड ट्रम्प भ्ल्यादिमिर पुटिन युक्रेन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्पसँगको वार्ताका लागि पुटिन अमेरिका प्रस्थान

ट्रम्पसँगको वार्ताका लागि पुटिन अमेरिका प्रस्थान
पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प

पुटिनसँगको भेट सकारात्मक भए जेलेन्स्कीसँग दोस्रो वार्ता : ट्रम्प
ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?

ट्रम्प र पुटिनले वार्ताका लागि अलास्का नै किन रोजे ?
पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै

पुटिनसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेतासँग अनलाइन वार्ता गर्दै
ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध
मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार

मोदीलाई ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ को उपहार : ५० प्रतिशत भन्सार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित