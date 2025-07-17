भूमि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै शनिबार संसदीय समितिको बैठक आह्वान

३० साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै शनिबार बस्नेगरी संसदीय समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शनिवार बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक राखेको छ ।
जसको कार्यसूचीमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने’ भन्ने रहेको छ ।
यसअघि बस्ने भनिएको बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भएर शनिबार बस्न लागेको हो ।
