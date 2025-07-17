+
भूमि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै शनिबार संसदीय समितिको बैठक आह्वान

अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १७:४०

३० साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै शनिबार बस्नेगरी संसदीय समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शनिवार बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक राखेको छ ।

जसको कार्यसूचीमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने’ भन्ने रहेको छ ।

यसअघि बस्ने भनिएको बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भएर शनिबार बस्न लागेको हो ।

भूमि विधेयक
वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी भूमि विधेयकको प्रतिवेदन तयार

भूमि विधेयकको प्रतिवेदनबाट हटेन सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय

भूमि विधेयकमाथिको छलफल आज पनि स्थगित

भूमि विधेयकमाथिको छलफल स्थगित

भूमि विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप

यस्तो छ भूमि विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित