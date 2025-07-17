एक वर्षपछि विपुल क्षेत्रीले ल्याए नयाँ गीत ‘ए साथी’ (भिडियो)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक विपुल क्षेत्रीले एक वर्षको अन्तरालमा नयाँ गीत 'ए साथी' आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
- 'ए साथी' गीत आगामी एल्बम 'प्रवाह' को पहिलो रिलिज हो र बाल्यकालको मित्रताबारे छ।
- गीतले मित्रताको वफादारी, प्रेम र जीवनको साझा यात्रालाई जोड दिँदै यसको स्थायी महत्त्व उजागर गरेको छ।
३० साउन, काठमाडौं । विपुल क्षेत्रीले एक वर्षको अन्तरालपछि नयाँ गीत ‘ए साथी’ ल्याएका छन् । आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गर्दै आज शुक्रबारका दिन उनले यो गीत ल्याएका हुन् ।
गायक क्षेत्रीका अनुसार ‘ए साथी’ आगामी एल्बम ‘प्रवाह’ को पहिलो रिलिज हो । यो गीत बाल्यकालको मित्रताबारे भएको बताइएको छ ।
कुराकानीजस्तो ढाँचामा लेखिएको यो गीतले मित्रतालाई सधैं सम्हाल्नुपर्ने र उत्सव मनाउनुपर्ने सम्बन्धको रूपमा चित्रण गरेको छ ।
गीतले वफादारी, प्रेम र जीवनको साझा यात्रालाई जोड दिँदै मित्रताको स्थायी प्रकृतिको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ ।
गायक क्षेत्रीको पछिल्लो गीत ‘बाह्रै महिना’ हो ।
