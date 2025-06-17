हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको गत आर्थिक वर्षको खुद नाफा ६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- कम्पनीको खुद प्रिमियम आम्दानी ५ अर्ब ४३ करोडबाट ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- चुक्ता पूँजी १० अर्ब ४० करोडबाट १० अर्ब ८६ करोड पुगेको र माघ मसान्तसम्म २० अर्ब पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
१ भदौ, काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाफा ६ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो नाफा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो ।
खुद प्रिमियम आम्दानी, लगानी तथा ऋण प्रदानवापतको आम्दानी बढेसँगै नाफामा योगदान पुगेको हो । कम्पनीको खुद प्रिमियम आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ३७ करोड छ ।
लगानी तथा ऋणवापतको आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १५ करोड रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब २१ करोड छ ।
खुद नाफा बढे पनि प्रतिसेयर आम्दानीमा धेरै बढ्न सकेको छैन । बोनस सेयर प्रदानपछि सेयर संख्या बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानीमा नाफाको असर नदेखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १२.६३ रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष १२.७९ रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ४० करोडबाट बढेर १० अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । माघ मसान्तसम्म २० अर्ब पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हकप्रद र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्पनीले चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुर्याउनेछ ।
कम्पनीको सञ्चित नाफा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १५५ रुपैयाँ ९ पैसा छ । गत साता बजार बन्द हुँदा अन्तिम सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १००७ रुपैयाँ छ ।
