+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुपन्देहीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालकको मृत्यु

साथीसँग कञ्चन खोलामा पौडी खेल्न गएका रुपन्देहीको कञ्चन-४ अस्नैयाका ६ वर्षीय शिशिर हिताङ्गको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १८:१५
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुपन्देहीको कञ्चन खोलामा पौडी खेल्न गएका ६ वर्षीय शिशिर हिताङ्ग डुबेर मृत्यु भएको छ।
  • प्रहरी निरीक्षक अनिस खड्काका अनुसार आइतबार दिउँसो ३:३० बजे डुबेपछि अस्पताल पुर्याए पनि मृत घोषणा गरिएको थियो।
  • मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि पिपरा अस्पतालमै राखिएको छ।

१ भदौ, बुटवल । रुपन्देहीमा खोलामा पौडी खेल्न गएका एक बालकको डुबेर मृत्यु भएको छ ।

साथीसँग कञ्चन खोलामा पौडी खेल्न गएका रुपन्देहीको कञ्चन-४ अस्नैयाका ६ वर्षीय शिशिर हिताङ्गको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक अनिस खड्काका अनुसार आइतबार दिउँसो करिब ३:३० बजेको समयमा साथीहरूसँगै पौडी खेल्नेक्रममा एक्कासि डुबेपछि उद्धार गरी कपिलवस्तु स्थित पिपरा अस्पताल पुराए पनि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो ।

मृतक बालकको शव पोस्टमार्टमका लागि पिपरा अस्पतालमै राखिएको छ ।

डुबेर बालकको मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अपराजित रहँदै राधिका पौडेलले जितिन् चेस प्रतियोगिताको उपाधि

अपराजित रहँदै राधिका पौडेलले जितिन् चेस प्रतियोगिताको उपाधि
देशभरि भयो ९४ प्रतिशत बढी रोपाइँ

देशभरि भयो ९४ प्रतिशत बढी रोपाइँ
साउन सकिँदा महोत्तरीमा करिब ७५ प्रतिशत रोपाइँ

साउन सकिँदा महोत्तरीमा करिब ७५ प्रतिशत रोपाइँ
साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ
तेलअभिभबाट विपिनकी बहिनीको पुकारा : ‘दादा ! न्यानो अँगालो र आवाज धेरै मिस गर्छु’

तेलअभिभबाट विपिनकी बहिनीको पुकारा : ‘दादा ! न्यानो अँगालो र आवाज धेरै मिस गर्छु’
‘गज्जबको पिरो’ अब ५० रुपैयाँमा

‘गज्जबको पिरो’ अब ५० रुपैयाँमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित