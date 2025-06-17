+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशभरि भयो ९४ प्रतिशत बढी रोपाइँ

कृषि मन्त्रालयका अनुसार १ भदौसम्म ९४.१५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको हो । २ भदौ २०८१ मा भने ९८.४४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १८:०८
फाइल तस्वीर

१ भदौ, काठमाडौं । मुलुकमा यसपालि १ भदौसम्म ९४ प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको छ । यो परिमाण गत वर्ष सोही अवधिको दाँजोमा ४ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १ भदौसम्म ९४.१५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको हो । २ भदौ २०८१ मा भने ९८.४४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ७६ हजार ४ सय ६६ हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये १ भदौसम्म १२ लाख ९५ हजार ८ सय ८७ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ ।

प्रदेशगत हेर्दा कोशीमा २५ साउनसम्म ९४.४२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कोशीमा धान रोपाइँ हुने २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ६० हजार ९ सय ६४ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । यहाँ गएको वर्ष सोही अवधिमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा ३० साउनसम्म ८६.३५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मधेशमा धान रोपाइँ हुने ३ लाख ७० हजार १ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३ लाख १९ हजार ६ सय २६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा यहाँ ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा २५ साउनसम्म ९७.२७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । बागमतीमा धान रोपाइँ हुने कुल १ लाख १५ हजार ६ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख १२ हजार ४ सय ५९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १ भदौसम्म ९४.८३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । गण्डकीमा धान रोपाइँ हुने ९४ हजार १ सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८९ हजार ३ सय ११ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । गण्डकीमा गत वर्ष सोही अवधिमा ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २५ साउनसम्म ९८.०७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनीमा धान रोपाइँ हुने कुल ३ लाख २ हजार ९ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ९७ हजार १ सय ३ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा १ भदौसम्म ९९.३४ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । कर्णालीमा धान रोपाइँ हुने कुल ४१ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४० हजार ७ सय ७० हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । गएको वर्ष सोही अवधिमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ साउनसम्म ९९.७२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा धान रोपाइँ हुने १ लाख ७६ हजार १ सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ७५ हजार ६ सय ५२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

धान रोपाइँ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित