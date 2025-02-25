हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिटमा प्रिसियस च्याम्पियन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हिमालयन चेस एकेडेमीद्वारा आयोजित हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिटमा प्रिसियस अधिकारीले शतप्रतिशत जितसहित ७ अंक जोड्दै उपाधि जितेकी छन्।
- प्रतियोगितामा १ सय ४२ महिला खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए, जुन नेपाली चेसमा महिला खेलाडीको कीर्तिमान सहभागिता हो।
- प्रतियोगिताका विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ लगायतले ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्।
१ भदौ, काठमाडौं । हिमालयन चेस एकेडेमीद्वारा आयोजित हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिटमा एक सय ४१ खेलाडीको चुनौती पन्छाउँदै आइतबार प्रिसियस अधिकारी च्याम्पियन भएकी छन् । उनले शतप्रतिशत जितसहित ७ अंक जोड्दै उपाधि जितेकी हुन् ।
सेन्ट जेभियर्स कलेज, माइतीघरमा सञ्चालित एकदिने प्रतियोगितामा खुलातर्फ निहाना श्रेष्ठ पनि अपराजित रहिन् । तर, दोस्रो चरणमा बराबरी नतिजाले उनलाई उपाधि होडबाट टाढा बनायो । उनी ६.५ अंकमा सीमित भएपछि उपविजेतामै रोकिइन् ।
सात वर्षदेखि ६७ वर्षसम्मका महिला खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा महेन्द्र माविकी रेशिका श्रेष्ठ ६ अंकसहित तेस्रोमा रहिन् । स्वस्तिका चौधरी, धनमन्तरी थापा, मेघना अधिकारी, संस्कृति गजुरेल र सुहानी सिंह शीर्ष आठमा रहे ।
अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल महासंघ (फिडे) को ‘सोसल इयर २०२५ (सामाजिक वर्ष) को अवसरमा यो महिना (अगस्ट) मा विश्वभरि आठ प्रतियोगिता हुँदैछ, जसअन्तर्गत् एसियाको एक्लो प्रतियोगिताको रुपमा ‘हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिट’ आयोजना गरिएको हो ।
स्वीस प्रणालीको आधारमा चार राउन्ड र्यापिड र तीन राउन्ड ब्लिट्ज खेलाइएको प्रतियोगितामा १ सय ४२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे, जुन नेपाली चेसमा महिला खेलाडीको कीर्तिमान सहभागिता हो । गत वर्ष आयोजित हिमालयन तीज टोर्नीमा ३७ खेलाडी सहभागि थिए, जसलाई हिमलायन क्वीन्स ग्याम्बिटले उछिनेको हो ।
विद्यालयतर्फ मनकामना सेकेन्डरी पहिलो, मार्भलस बोर्डिङ दोस्रो र महेन्द्र मावि तेस्रोमा रहे । यू १० तर्फ अनिशा तामाङ पहिलो, अनन्य रौनियार दोस्रो र ऋतिका सेढाईं तेस्रो भए । यू १३ तर्फ विपासना शाक्य पहिलो, नायुमा मगर दोस्रो र रिजला राजभण्डारी तेस्रो भए । यू १६ तर्फ सोनालिका शाह पहिलो, याशवी महर्जन दोस्रो र आरोही श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा रहे ।
त्यस्तै, भेट्रान ५० वर्षमाथि रुक्मणि जिमी च्याम्पियन भइन् भने राधा राई उपविजेता भइन् । शुभानी पण्डितले बेस्ट एचसीए, आकृति नगरकोटीले बेस्ट जेभियरियन, रोशिका श्रेष्ठले बेस्ट स्पोर्टसम्यानसिप, स्मारिका डुम्रेले राइजिङ प्लेयर, सूक्ष्मायंका जैशीले बेस्ट इम्प्रुभ्मेन्ट अवार्ड हात पारे ।
प्रतियोगिताका विजेता खलाडीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ, काठमाडौं महानगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष दिनेश महर्जन, नेपाल बुद्धिचाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन राई, कोसी प्रदेश बुद्धिचाल संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार राई, सेन्ट जेभियर कलेजका भाइस प्रिन्सिपल गेहेन्द्रबहादुर चन्द र फिडे कसिन फर वुमेन्स चेसकी सदस्य मोनालिशा खम्बू (हिमालयन चेस एकेडेमीकी संस्थापक) ले ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
हिमालयन चेस एकेडेमीले कोसी प्रदेश बुद्धिचाल महासंघ र सेन्ट जेभियर कलेजसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्न लागेको हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिटमा १ सय महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । एकेडेमीकी संस्थापक मोनालिशा खम्बू भन्छिन्, ‘फिडेले सोसल इयरको अवसरमा यो वर्ष चेसमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
बौद्धिक खेलमा महिला सशक्तिकरणको लागि आयोजित हिमालयन क्वीन्स ग्याम्बिटमा ओपन, स्कुलसहित विभिन्न उमेर समूह गरी आठ स्पर्धासमावेश गरिएको छ, जसमा अनरेटेड १ सय खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।’
यसअघि पेरिस पारालिम्पिक २०२४ मा नेपाललाई ऐतिहासिक कांस्यपदक दिलाएकी पलेशा गोवर्धन, फिल्म निर्देशक दिपेन्द्र लामा, सेन्ट जेभियर्स कलेजका प्रिन्सिपल अगस्टिन थोमसले चेस क्लक र गोटी चाल्दै उद्घाटन गरेका थिए ।
काठमाडौं– ११ स्थित थापाथलीमा सञ्चालित हिमालयन चेस एकेडेमीले आयोजना गरेको यो नवौं प्रतियोगिता हो । २०८० साल चैत १ गते उद्घाटन गरिएको एकेडेमीले एसईई कप, हिमालयन १०० फर गिनिज वल्र्ड रेकर्ड्स, हिमालयन तीज चेस टोर्नी, प्यट्रिओटिक पन च्याम्पियनसिप, हिमालयन डुओ, हिमालयन ब्लिज कप, देशकै पहिलो फ्रिस्टाइल चेस प्रतियोगिता हिमालयन फ्रिस्टाइल च्याम्पियनसिप, हिमालयन १०० एक्स टु गरी आठ प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो ।
चेसलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित हिमालयन चेस एकेडेमीले फ्रेसर, बिगिनर्स, एड्भान्स बिगिनर्स, इन्टरमिडियट र एड्भान्स गरी ५ वटा कोर्समा १ सय बढीलाई थापाथलीस्थित आफ्नै चेस हल र भक्तपुर शाखामा प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।
अनलाइन कक्षा, स्कुल र समुदायमा कार्यशाला तथा प्रशिक्षण नियमित गरिरहेको छ । उसले कमनवेल्थ चेस च्याम्पियन इन्टरनेसनल मास्टर (आईएम) अतनु लहिरी ल्याएर काठमाडौंमा विशेष प्रशिक्षण पनि दिएको थियो ।
