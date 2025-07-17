तोलामा ८ सय बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ भदौ, काठमाडौं । सुनको भाउ तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ९५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि साउन २३ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २३१० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २३१५ रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको भाउ प्रतितोला २३५० रुपैयाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ ।
